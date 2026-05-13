Giornata regionale della Polizia Locale, premiati 15 agenti genovesi

Savona. Anche la polizia locale genovese è stata premiata durante la giornata regionale della Polizia Locale, istituita dalla Regione Liguria nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare il ruolo sempre più strategico delle Polizie Locali all’interno delle comunità.

All’evento ha partecipato anche l’assessora alla sicurezza e polizia locale Arianna Viscogliosi. La cerimonia si è tenuta in piazza Sisto, a Savona, dove sono stati allestiti anche gazebo informativi dedicati alle attività svolte dalle polizie locali della regione e da un’esposizione dei mezzi in dotazione ai vari comandi.

Al corpo genovese, guidato dal comandante Fabio Manzo, sono stati assegnati quindici riconoscimenti per meriti speciali a operatori che si sono distinti nel 2025 per coraggio, prontezza d’intervento, spirito di servizio e capacità investigativa.

Le motivazioni riguardano salvataggi in situazioni ad alto rischio, interventi decisivi durante aggressioni, operazioni antidroga e attività di soccorso in circostanze critiche. Le onorificenze sono state attribuite agli appartenenti al Gruppo Operativo di Contrasto agli Stupefacenti (GOCS): vice commissario Paolo Michieli, vice commissario Igino Marino, agente scelto Andrea Barella, agente scelto Riccardo Dotti; gli agenti Dario Andrea Pittera, Maria Grazia Sala, Giacomo Musiari, Michele Iacconi, Mirko Ottonello, Klajdi Beshiri e Edoardo Oliveri. Insieme a loro sono stati premiati il sovrintendente Enrico Raffo, l’agente scelto Francesco Parodi, l’agente Massimiliano Mauceri e l’agente Manuele Belbahloul.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre assegnati encomi a personale di diversi comandi liguri per operazioni che hanno evidenziato capacità investigative, professionalità operativa e forte senso civico. Per quanto riguarda il corpo genovese, un riconoscimento è stato conferito al Nucleo Fasce Deboli, composto dal commissario Elisa Frau, dal vice commissario Sonia Gazzolo, dall’assistente Roberto Siddi e dall’agente scelto Aurora Tornabene.

L’encomio è legato a un’articolata attività investigativa sulla condizione di due donne vittime di violenza e persecuzioni, culminata nell’adozione di misure restrittive nei confronti dei responsabili, accusati in un caso di aggressioni e percosse e nell’altro di minacce e stalking.

“Questa giornata restituisce il senso più autentico del servizio svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia Locale – ha dichiarato l’assessora Arianna Viscogliosi -, una presenza costante, competente e profondamente radicata nel territorio. I riconoscimenti assegnati oggi agli agenti del Corpo genovese raccontano storie di dedizione, lucidità operativa e straordinaria umanità, maturate spesso in contesti complessi e delicati”.