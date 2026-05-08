Polizia locale e adunata alpini, Cgil all’attacco: “Non garantita salute e sicurezza operatori, serve intervento immediato”

Genova. In occasione dell’Adunata degli Alpini, evento che porterà a Genova circa 400 mila persone, quasi il raddoppio della popolazione cittadina, la Polizia Locale è chiamata a sostenere uno sforzo organizzativo e operativo straordinario. Per far fronte alle esigenze di servizio, l’Amministrazione ha previsto l’attivazione di turni aggiuntivi rispetto a quelli ordinari con il risultato che di fatto gli operatori sono costretti a fare il turno doppio.

La Funzione Pubblica Cgil, già in sede di presentazione del piano operativo, ha chiesto che venissero garantite condizioni di lavoro compatibili con la tutela della salute e della sicurezza degli operatori e della cittadinanza, assicurando adeguati tempi di riposo tra un turno e l’altro. “Invece si ha notizia che i turni predisposti quotidianamente non garantirebbero quanto richiesto e che, in alcuni casi, tra un servizio e il successivo vi sarebbero appena quattro ore di stacco – si legge nella nota diffusa questa mattina dalla segreteria di Funzione Pubblica Cgil – Una situazione che riteniamo inaccettabile. Ci sono situazioni in cui alcuni colleghi fanno tredici ore e mezzo di turno e dopo quattro ore di pausa montano per il turno notturno e non sanno nemmeno cosa faranno il giorno successivo basti pensare che solo giovedì sono stati attribuiti i turni di oggi e solo alcuni di sabato”.

“È evidente il rischio che lavoratrici e lavoratori, sottoposti a carichi di lavoro eccessivi e a ritmi insostenibili, possano incorrere in malori o non essere messi nelle condizioni di garantire il livello di attenzione necessario in un contesto così delicato e complesso – continua la nota – Da quanto risulta, si aggiungerebbe anche una carenza di coordinamento con le altre forze impegnate nell’evento (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) con il risultato che ancora una volta il peso organizzativo e operativo di una manifestazione di tale portata sembra gravare quasi esclusivamente sulla Polizia Locale e sui lavoratori del Comune di Genova”.

“Il comando ha deciso di non coinvolgere i colleghi di altri comuni e ciò sovraccarica ancor di più gli agenti di Genova – conclude il comunicatito – La Funzione Pubblica Cgil ritiene quindi indispensabile un immediato intervento dell’Amministrazione affinché vengano rivisti i turni, garantiti adeguati riposi e assicurata una reale condivisione delle responsabilità operative con tutte le forze coinvolte, nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell’intera cittadinanza”.