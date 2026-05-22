Inseguimento della polizia tra Chiavari e Lavagna, arrestato fuggitivo

Chiavari. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 24 anni per violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti. Ieri pomeriggio gli agenti della volante del commissariato Chiavari, impiegati nel controllo del territorio, hanno notato, in piazza dell’Umanità, una macchina che, alla vista della polizia, ha accelerato bruscamente. A bordo, due uomini.

L’uomo alla guida ha ignorato le sirene della volante, effettuando manovre pericolose e mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni sul marciapiede. La fuga è cominciata tra le vie di Chiavari ed è proseguita fino a Lavagna.

Dopo diversi chilometri di inseguimento, il conducente ha effettuato una brusca frenata tale per cui la volante, data la velocità elevata e la distanza fra i due veicoli, ha impattato contro la parte posteriore dell’auto. A quel punto gli agenti hanno rallentato per evitare rischi ulteriore.

I due giovani sono poi scesi dalla macchina dandosi alla fuga a piedi. Sul posto sono arrivati in supporto gli agenti delle volanti del commissariato; risaliti all’identità dell’intestatario della macchina, sono andati a casa sua, dove hanno trovato i familiari.

Questi ultimi hanno cercato di coprire il fuggitivo ma, dopo pochi minuti, proprio lui è arrivato a casa ed è stato fermato.

Le investigazioni delle ore successive hanno permesso di identificare l’uomo ripreso dalle immagini di videosorveglianza mentre si dava alla fuga e di applicare il nuovo articolo del codice della strada secondo cui la violazione dell’obbligo di fermarsi all’alt della polizia può prevedere l’arresto in differita se documentato.

Inoltre è emerso che il 26enne era stato sanzionato il giorno precedente: circolava con patente sospesa.

Gli agenti che si trovavano sulla volante dell’inseguimento a seguito dell’impatto avvenuto con l’auto sono stati visitati al pronto soccorso di Lavagna, uno si è rotto un dente, l’altro fratturato una clavicola.