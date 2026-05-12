Poggio della Giovine Italia, due palme malate saranno abbattute. Accordo pubblico-privati per la manutenzione

Genova. Il giardino del Poggio della Giovine Italia, uno degli scorci più suggestivi della città ma anche uno dei meno conosciuti, dopo la riqualificazione del verde avvenuta ad inizio dell’intervento urbanistico sulla rotonda di Carignano, è tornato ad essere regno incostratato della natura selvatica. Con tutti i pro e i contro, tra cui la proliferazioni di piante infestanti e agenti patogeni, a cui adesso si dovrà provvedere con operazioni di taglio, mentre si sta cercando una soluzione per poter affinare un meccanismo di manutenzione certo.

Questo il punto della situazione fatto dall’assessora all’urbanistica Francesca Coppola per lo storico parco di Carignano, in risposta ad una interrogazione a risposta immediata portata in aula dal consigliere Valeriano Vacalebre, Fratelli d’Italia.

L’area, riqualificata circa due anni fa nell’ambito delle opere a scomputo per il progetto della Rotonda di Carignano, presenta sfide gestionali non indifferenti legate alla sua estensione e alla specificità del sito. L’assessora Coppola ha chiarito la ripartizione delle responsabilità: “È un’area 1.500 metri quadri, quindi è un’area che non fa parte delle aree prese in consegna dal Comune ma sono delle aree municipali perché sotto i 3.000 metri quadri sono delle aree che poi vanno gestite dai Municipi. Diciamo che è un’area che è sempre sicuramente stata oggetto di critiche proprio perché ha bisogno di una manutenzione particolarmente alta e molto specifica”.

L'area verde in una foto del 2024

Il monitoraggio condotto dagli uffici comunali sulle alberature — che restano di competenza dell’amministrazione centrale — ha purtroppo dato esiti negativi per una parte del verde storico. È stata infatti rilevata la presenza di un parassita particolarmente aggressivo che costringerà i tecnici a intervenire drasticamente. “Noi come amministrazione abbiamo portato avanti quello che è il monitoraggio delle alberature che quelle si sono di competenza dell’amministrazione e purtroppo è stata riscontrata la presenza del patogeno della paesandisia, quindi su queste ahimè bisognerà procedere con abbattimento, chiaramente sarà programmata la sostituzione perché chiaramente bisogna reinserire il verde interessato”.

A fronte delle difficoltà manifestate dal Municipio nel garantire una manutenzione costante e minuziosa, la giunta sta valutando una soluzione innovativa che coinvolga i soggetti privati che opereranno nella vicina Rotonda di Carignano. L’idea è quella di creare una sinergia tra pubblico e privato per preservare l’area. “Il Municipio ha manifestato delle problematicità quindi delle perplessità nel poter attuare appunto la manutenzione degna che dovrebbe esserci di quel luogo e quindi come amministrazione stiamo chiaramente pensando quella di procedere o con patto di collaborazione o con sponsorizzazione proprio con quegli operatori commerciali che si inseriranno all’interno della Rotonda di Carignano – ha sottolineato l’assessora Coppola – Può essere chiaramente uno scambio benefico per entrambe le parti per l’amministrazione e anche come visibilità per gli operatori economici che si andranno a inserire quindi ci sembra che tutto sommato possa essere una strada da perseguire insieme”.