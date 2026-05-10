Pint of Science, dal 18 al 20 maggio la divulgazione torna in tre locali del centro storico

Genova. Dalle neuroscienze alla cosmologia, dalla medicina personalizzata ai limiti dell’informatica: torna dal 18 al 20 maggio a Genova “Pint of Science”, il festival internazionale di divulgazione scientifica che porta ricercatrici e ricercatori nei pub cittadini per incontrare il pubblico in modo informale e accessibile.

L’edizione genovese 2026 coinvolgerà tre locali del centro storico – Kowalski, Dall’Orso Public House e Trattoria delle Erbe – con incontri gratuiti dedicati ai temi più attuali della ricerca contemporanea.

Tra gli appuntamenti in programma un talk sull’universo e i sistemi planetari con studiosi dell’Università di Genova, un incontro sui superconduttori e le tecnologie per il trasporto di corrente senza dispersioni energetiche e approfondimenti su neuroscienze, tumori e medicina personalizzata.

Spazio anche alle scienze cognitive e sociali: Elisabetta Canepa dell’Università di Genova parlerà del rapporto tra architettura ed emozioni, mentre Eleonora Ceccaldi affronterà il tema della percezione e dei limiti dell’informatica.

Nel programma anche incontri dedicati alla sindrome di Down, al rapporto tra cervello e attività motoria e alla cosiddetta “rivoluzione omica”, basata sull’utilizzo delle analisi biologiche avanzate per sviluppare cure sempre più personalizzate.

L’edizione italiana 2026 di Pint of Science coinvolgerà complessivamente 28 città, 90 locali e oltre 300 ricercatrici e ricercatori. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.