Genova. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine che hanno posto sotto sequestro i 38 pini di corso Podestà, per giorni è rimasta aperta la questione della messa in sicurezza della zona, considerata da un lato la valutazione di rischio su alcuni esemplari – non a rischio crollo imminente ma comunque in condizioni di fragilità – e dall’altro l’arrivo in città della grande Adunata degli Alpini, il cui ammassamento per la sfilata finale prevede il passaggio anche in quella strada. In più, dal meteo non sono arrivate belle notizie, con possibili temporali proprio per la giornata della grande sfilata.

In queste ore la svolta: la scorsa notte, infatti, il Comune di Genova ha approntato una ampia area transennata sul lato orientale di corso Podestà, interdicendo in questo modo tutto lo spazio di proiezione dei fusti e delle chiome degli alberi: in questo modo la zona transitabile è ora tutta in sicurezza.

L’area interessata dall’interdizione comprende parte della carreggiata – rimasta comunque percorribile nell’altra metà – e tutto il tratto del marciapiede panoramico che porta verso piazza Alessi.

Le precisazioni dell’assessora Coppola

“La nostra Avvocatura sta lavorando con l’Ufficio del Verde per valutare l’istanza, nelle sedi competenti, per procedere alla messa in sicurezza delle due alberature, classificate in classe C e sottoposte già a monitoraggio: le due piante non erano oggetto di abbattimento immediato, ma attenzionate e oggetto di ulteriori approfondimenti, per definire con il massimo rigore tecnico e scientifico le condizioni delle alberature ed evitare qualsiasi intervento non strettamente necessario. L’istanza, in via di definizione, riguarda la possibilità di transennare le due piante per poter inserire placche per le misurazioni con inclinometri”. Aveva precisato in una nota l’assessora al verde, Francesca Coppola.

“Il 30 aprile, abbiamo avuto l’incontro tecnico periodico con la Sovrintendenza, che convochiamo mensilmente con Aster e Ufficio del Verde, per gli abbattimenti con alto valore paesaggistico. Giovedì pomeriggio erano stati posizionati i cartelli nell’area. L’abbattimento dei 2 alberi è avvenuto, ieri mattina, come già detto, solo in seguito alla classificazione in classe D, che corrisponde al livello massimo di pericolosità. L’intervento è stato eseguito a tutela della sicurezza pubblica, sulla base di protocolli riconosciuti come il VTA e prove di trazione”.