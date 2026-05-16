Pietre dal cantiere del viadotto Gargassa in A26, l’allarme dei residenti: il sindaco scrive ad Aspi

Genova. Diverse pietre sono state rinvenute questa mattina sulla strada sottostante i viadotti Gargassa, sulla A26, opere che saltano l’omonima valle all’interno del territorio del comune di Rossiglione. Il ritrovamento è stato fatto da alcuni residenti della zona che avrebbero visto cadere alcune di queste pietre a pochi metri dal loro passaggio.

Immediata è scattata la segnalazione all’amministrazione civica del comune della Valle Stura. Il sindaco Omar Peruzzo ha preso in carico la situazione, segnalando il fatto alla direzione di tronco di Aspi: “Si sono immediatamente attivati, segnalando l’episodio al Rup (responsabile unico progetto) del cantiere per una verifica”, ha commentato Peruzzo a Genova24.

Non è però il primo caso di cadute dal cantiere sul Gargassa: “Il 25 aprile avevamo ricevuto la segnalazione della caduta di alcune assi delle impalcature, smosse dal forte vento di quesi giorni – ricorda Peruzzo – in quel caso erano per fortuna erano cadute sul greto del torrente, senza conseguenze. Chiediamo una maggiore attenzione, sotto il viadotto passa una strada importante per il territorio, attraversata quotidianamente da centinaia di persone, spesso anche a piedi, vista la vicinanza con l’abitato di Rossiglione”.

I viadotti Gargassa (275 metri di lunghezza per sette campate) sono tra i più attenzionati per quanto riguarda l’A26: a poche settimane dalla caduta di ponte Morandi, infatti, furono ispezionati il 19 e il 30 novembre dal Mit, che indicò la necessità di eseguire prontamente la rimozione di alcune porzioni superficiali di calcestruzzo degradato. Nel febbraio del 2019, Genova24 andò a fare un sopralluogo, raccogliendo le testimonianze e le preoccupazioni dei residenti. In questi anni diversi gli interventi di messa in sicurezza da parte di Aspi – nel frattempo tornata sotto controllo pubblico – con cantieri operativi ancora in questi mesi per l’adeguamento delle struttura.