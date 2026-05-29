Piano caldo estate sicura 2026: oasi fresche, informazione tramite i Municipi e servizi a disposizione

Genova. Si è svolto questa mattina l’incontro, coordinato dall’assessorato al Welfare, tra tutte le direzioni coinvolte, associazioni, terzo settore e organizzazioni sindacali dei pensionati, Municipi per mettere a terra il nuovo primo innovativo piano estate comunale, che affiancherà il Piano caldo “Estate Sicura 2026“, a tutela delle fasce più deboli durante la stagione calda.

Il nuovo Piano, metterà in rete servizi, spazi pubblici, strutture culturali, attività sociali e strumenti informativi aggiuntivi mirati a offrire un supporto concreto agli anziani e alle persone fragili, soprattutto in caso di emissione di avvisi per ondate di calore.

“Siamo arrivati a questo nuovo Piano grazie a un intenso lavoro Inter assessorile che ha coinvolto tutti gli assessori e molte direzioni dell’ente − spiega l’assessora al Welfare, Cristina Lodi – i sindacati dei pensionati, gli enti del terzo settore e le associazioni: è la prima volta che questo accade e per questo voglio ringraziare tutte e tutti, aggiungendo anche i Municipi, che svolgeranno un ruolo fondamentale. Il percorso di questo piano nasce grazie alle proposte dei sindacati dei Pensionati, che hanno presentato un documento a gennaio 2026 recepito dall’amministrazione e messo a terra con la costruzione di azioni concrete. Questo piano si va ad affiancare a quello sociosanitario già previsto. Il clima è profondamente cambiato, così come anche la popolazione della nostra città: per questo è necessario che vengano messe in campo tutte le azioni necessarie a tutela delle fasce deboli e delle persone fragili. Abbiamo gli strumenti, abbiamo gli spazi idonei e abbiamo personale qualificato. La buona amministrazione passa anche e soprattutto dalla cura nei confronti dei cittadini”.

Sull’elaborazione del Piano, l’assessora Lodi ha evidenziato “la grande collaborazione di tutte le strutture comunali, la giunta, ogni collega per le proprie competenze, dalla Protezione civile dell’assessore Ferrante, all’Ambiente e Città dei 15 minuti, le assessore Pericu e Coppola, alla Sicurezza urbana dell’assessora Viscogliosi, alla Partecipazione dell’assessore Patrone, fino alla Cultura con l’assessore Montanari, alle assessore alle Politiche educativa Bruzzone e al Commercio Montanari, oltre all’assessore alla Mobilità Robotti per le già annunciate misure sul tpl”.

Tra le principali iniziative previste figurano l’attivazione delle “Oasi fresche”, una rete di spazi climatizzati distribuiti sul territorio cittadino – tra esercizi commerciali, biblioteche, musei, sedi pubbliche e centri di aggregazione – dove cittadini e cittadine potranno trovare sollievo durante le giornate più calde. Questa proposta attraverso l’assessorato al commercio è stata accolta da Confcommercio, Confesercenti e Camera di Commercio che esporranno una locandina ad hoc.

Il Piano prevede, inoltre, il potenziamento degli strumenti di supporto alla popolazione anziana attraverso la valorizzazione degli sportelli digitali presenti nei Municipi, il rafforzamento dei servizi di monitoraggio e assistenza domiciliare, il coinvolgimento dei Custodi sociali e delle reti territoriali, nonché iniziative dedicate alla socializzazione e al contrasto della solitudine.

Particolare attenzione, inoltre, è riservata all’accessibilità e alla fruizione degli spazi cittadini. Sono previste agevolazioni e gratuità in piscine e impianti sportivi in occasione delle allerte per il caldo, il ripristino delle spiagge accessibili con ulteriori miglioramenti rispetto agli anni precedenti, la mappatura dei punti acqua e dei rifugi climatici, l’individuazione di corridoi verdi urbani e il prolungamento degli orari di apertura di alcune aree verdi cittadine.

Un ruolo importante sarà svolto anche dalle biblioteche e dai musei civici, che potranno fungere da punti di accoglienza climatizzati e ospitare attività informative e culturali dedicate alla popolazione anziana.