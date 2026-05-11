“Genova colorata è ancora più bella”, il Comune presenta il progetto triennale di coloritura delle facciate

Genova. È stato presentato oggi, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il progetto “Genova Colorata è ancora più bella – Coloritura facciate degli edifici 2025–2027”, promosso dalla Direzione Pianificazione Urbanistica-Direzione di Area Gestione del Territorio del Comune di Genova con l’obiettivo di valorizzare e tutelare la qualità cromatica del patrimonio edilizio cittadino.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie comunali di attuazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e degli interventi di riqualificazione e manutenzione del patrimonio istituzionale, scolastico e abitativo, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla qualità paesaggistica e alla compatibilità cromatica degli interventi. Il progetto è reso possibile grazie a un accordo di sponsorizzazione tecnica stipulato tra Comune di Genova e Akzo Nobel Coatings S.p.A., azienda multinazionale olandese specializzata nel mondo delle pitture per edilizia, da sempre impegnata sui temi della sostenibilità e della valorizzazione del costruito e del recupero del patrimonio artistico italiano, con una particolare attenzione ai centri ed ai quartieri storici delle nostre città.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Genova Colorata è ancora più bella – Coloritura facciate degli edifici 2025–2027” hanno partecipato, insieme all’assessora comunale all’Urbanistica Francesca Coppola e al Direttore Generale di Akzo Nobel S.p.A. Simone Mazzoli, anche il Direttore Marketing di Akzo Nobel S.p.A. Roberto Meregalli e l’Architetto Massimo Poggi dello studio Poggi.

Coppola: “Maggiore attenzione alla qualità urbana”

“Genova Colorata è ancora più bella” rappresenta un primo tassello di un percorso più ampio di riflessione sul decoro urbano e sul ruolo del colore nella costruzione dell’identità della città. Il progetto prende avvio dal fronte del Porto Antico, uno dei luoghi più riconoscibili e stratificati del centro storico genovese – dichiara l’assessora comunale all’Urbanistica Francesca Coppola – Il fronte del Porto Antico oggi è un luogo di straordinario valore storico e identitario, ma che, come molte altre parti di Genova, negli anni ha conosciuto trasformazioni e interventi molto eterogenei. L’idea è di iniziare a costruire strumenti condivisi che aiutino a valorizzarne meglio l’identità architettonica e urbana. L’obiettivo non è definire un modello rigido, ma mettere a disposizione uno strumento utile per accompagnare futuri interventi sulle facciate con maggiore attenzione alla qualità urbana, alla coerenza con il contesto storico e alla valorizzazione delle caratteristiche esistenti”.

“Il colore – prosegue Coppola – non è soltanto un elemento estetico: contribuisce alla percezione degli spazi, alla cura dei quartieri e al modo in cui la città si presenta e viene vissuta quotidianamente. Per questo è importante costruire linee di indirizzo condivise che possano aprire la strada a riflessioni più ampie sui centri storici diffusi che il PUC riconosce come parte fondamentale dell’identità urbana genovese. Grazie alla collaborazione con Akzo Nobel Coatings S.p.A. – sottolinea l’assessora – vengono messi a disposizione strumenti e riferimenti tecnici a supporto di cittadini e professionisti, con l’intento di favorire interventi più consapevoli e rispettosi delle specificità del fronte del Porto Antico e del centro storico“.

Mazzoli: “Il colore come strumento di cura”

“Questo progetto rappresenta per Akzo Nobel Coatings S.p.A. un esempio concreto di come il colore possa diventare strumento di cura, conoscenza e valorizzazione del patrimonio urbano. Genova è una città dalla forte identità cromatica, costruita nei secoli attraverso materiali, luce e stratificazioni architettoniche che meritano di essere lette, interpretate e rispettate – spiega l’amministratore delegato di Akzo Nobel S.p.A. Simone Mazzoli – La collaborazione con il Comune di Genova nasce dalla volontà di mettere a disposizione competenze tecniche, ricerca e sensibilità culturale per supportare interventi di qualità, coerenti con la storia dei luoghi e con le esigenze contemporanee di sostenibilità e durabilità. Attraverso questo progetto triennale vogliamo offrire strumenti concreti, scientificamente fondati e facilmente fruibili, a beneficio dei progettisti, dei tecnici e dei cittadini, contribuendo a una riqualificazione diffusa che rafforzi il valore del centro storico e l’immagine della città a livello nazionale e internazionale”.

Cosa prevede il progetto e dove

Oggetto della sponsorizzazione è la realizzazione di uno strumento operativo a supporto della Direzione Pianificazione Urbanistica utile nella gestione degli interventi di restauro, protezione, pitturazione delle facciate e manutenzione dei manufatti esistenti.

In particolare, il progetto prevede: una brochure fotografica cartacea e/o digitale con lo studio cromatico e la tavolozza di riferimento per l’area oggetto dell’intervento; la fornitura gratuita delle collezioni colore che verranno sviluppate appositamente; consulenza tecnica specialistica sugli interventi da effettuare; il coinvolgimento di un progettista esperto la restituzione digitale strutturata dei dati prodotti dallo studio.

L’ambito territoriale interessato riguarda il centro storico fronte Porto Antico, dal Palazzo della Commenda di Prè al porticato ottocentesco di via Turati, area di particolare valore storico e paesaggistico e di elevata visibilità urbana. Il progetto intende rafforzare il ruolo del colore come elemento identitario della città, offrendo indirizzi chiari e condivisi a supporto del Regolamento Edilizio Comunale e contribuendo alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio urbano storico di Genova.