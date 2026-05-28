“ll Piano casa è inadeguato”, le associazioni degli inquilini chiamano i parlamentare liguri

Genova. “Il piano casa non risponde alle esigenze del Paese“. Così le associazioni degli inquilini, Sunia Cgil Sicet Cisl Uniat Uil, chiamano a raccolta i parlamentari liguri, che incontreranno venerdì 29 maggio alle 11 nella Sala Giunta Nuova di palazzo Tursi, concessa dal Comune di Genova.

Per Sunia Sicet Uniat “è obbligatorio apportare integrazioni e modifiche a un piano casa voluto dal Governo che, dopo mesi di annunci e senza alcun confronto, non stanzia le risorse necessarie, prevede la vendita delle case popolari e sfratti immediati, oltre ad una vera e propria speculazione attraverso fondi privati”.

Le associazioni sottolineano anche “una forte preoccupazione per gli sfratti e lo svuotamento del patrimonio Erp costruito con i denari delle trattenute Gescal. È necessaria una battaglia parlamentare che possa modificare profondamente il piano casa voluto dal Governo e per questo motivo i parlamentare liguri sono stati invitati all’incontro di venerdì 29 maggio alle ore 11 al quale saranno presenti i tre segretari di Sunia Sicet Unia, Bruno Manganaro, Stefano Salvetti ed Emanuele Guastavino”.