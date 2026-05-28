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Confronto

“ll Piano casa è inadeguato”, le associazioni degli inquilini chiamano i parlamentare liguri

L'incontro si terrà venerdì 29 maggio alle 11 nella Sala Giunta Nuova di palazzo Tursi

Generico marzo 2025

Genova. “Il piano casa non risponde alle esigenze del Paese“. Così le associazioni degli inquilini, Sunia Cgil Sicet Cisl Uniat Uil, chiamano a raccolta i parlamentari liguri, che incontreranno venerdì 29 maggio alle 11 nella Sala Giunta Nuova di palazzo Tursi, concessa dal Comune di Genova.

Per Sunia Sicet Uniat “è obbligatorio apportare integrazioni e modifiche a un piano casa voluto dal Governo che, dopo mesi di annunci e senza alcun confronto, non stanzia le risorse necessarie, prevede la vendita delle case popolari e sfratti immediati, oltre ad una vera e propria speculazione attraverso fondi privati”.

Le associazioni sottolineano anche “una forte preoccupazione per gli sfratti e lo svuotamento del patrimonio Erp costruito con i denari delle trattenute Gescal. È necessaria una battaglia parlamentare che possa modificare profondamente il piano casa voluto dal Governo e per questo motivo i parlamentare liguri sono stati invitati all’incontro di venerdì 29 maggio alle ore 11 al quale saranno presenti i tre segretari di Sunia Sicet Unia, Bruno Manganaro, Stefano Salvetti ed Emanuele Guastavino”.

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