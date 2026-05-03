Piano casa, Bordilli e Bevilacqua: “Anche a Genova i risultati smentiscono le cassandre”

Genova. “C’è chi ha preferito vestire i panni delle solite cassandre, tra allarmi infondati e narrazioni apocalittiche. Poi arrivano i numeri e quelli, notoriamente, hanno il brutto vizio di smentire la propaganda”.

A scriverlo in una nota congiunta Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, consiglieri comunali della Lega: “Il Piano Casa vale 5 miliardi di euro: cinque volte più delle previsioni iniziali. Un intervento strutturale, che punta a realizzare fino a 100mila nuovi alloggi e a dare risposte concrete a chi ne ha davvero bisogno. Non a caso, anche da amministratori di area progressista sono arrivati giudizi positivi: segno che, quando le misure sono solide, le polemiche si sgonfiano da sole”

“E Genova? Avrà ciò che le spetta – proseguono – A una condizione, però: che chi governa la città sia in grado di seguire gli iter, rispettare le procedure e trasformare le risorse in cantieri veri. Perché i genovesi hanno già visto film poco entusiasmanti: opere già lautamente finanziate e poi arenate, con fondi rispediti al mittente e quindi dirottati verso altre città. Il riferimento è noto. Morale: meno profezie di sventura, più capacità amministrativa. I fondi ci sono. Stavolta, sarebbe utile anche non perderli per strada”.