“Vogliamo essere pagati”, parte da Genova la petizione dei tirocinanti di Medicina e delle professioni sanitarie

Genova. “Chiediamo al ministero dell’Università e della Ricerca, al ministero della Salute e alle Regioni di istituire un indennizzo economico forfettario o, in alternativa, il riscatto gratuito degli anni di laurea per gli studenti dei corsi di Medicina e delle professioni sanitarie.

Questo il testo di una petizione online lanciata sulla piattaforma Change.org da uno studente genovese di Infermieristica al terzo anno.

Antonio Falconieri si è concentrato su un problema che affligge “me stesso e tutti i tirocinanti di infermieristica e medicina d’Italia. Noi non siamo retribuiti, non abbiamo un rimborso spese per i trasporti, e non abbiamo un riscatto dell’anni di università gratuiti né agevolazioni. Noi siamo sfruttati, comprendo che sia un momento di formazione, ma noi aiutiamo a mantenere in piedi, nel nostro piccolo, il sistema sanitario nazionale”.

“Molti studenti sono fuori sede e devono affrontare spese ingenti per affitti e trasporti – spiega lo studente che ha lanciato la petizione – l’impegno orario dei tirocini, unito allo studio teorico, rende di fatto impossibile svolgere un lavoro part-time per automantenersi. Inoltre la mancanza di un rimborso spese crea una discriminazione basata sul censo, può laurearsi in sanità solo chi ha una famiglia alle spalle che può sostenere i costi vivi della formazione pratica”.

In molti Paesi dell’Unione Europea, la formazione clinica prevede forme di rimborso o borse di studio dedicate che coprono interamente il periodo di pratica. Anche in Italia alcune aree, come l’Alto Adige, ha previsto un rimborso di circa 900 euro lordi, mensili, per i tirocinanti delle professioni sanitarie.

“​Non chiediamo di essere pagati come professionisti strutturati, ma chiediamo che il nostro impegno non sia un costo a fondo perduto per le nostre famiglie. Investire sui tirocinanti di oggi significa proteggere la sanità di domani”, conclude la petizione.