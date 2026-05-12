Peste Suina, quattro nuovi casi in Liguria: due sono nel in provincia di Genova

Liguria. Peste Suina Africana, in Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività sui cinghiali: due in provincia di Savona, a Piana Crixia (cinque) e due in provincia di Genova, entrambe a Genova (284 in totale). Il totale in regione sale a 1.288 casi.
In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 810 positivi.
Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 197.
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