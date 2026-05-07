Peste suina, in Liguria cinque nuovi positivi tra i cinghiali: il totale sale a 1.284 casi

Genova. Sale a 2.094 casi il totale dei positivi sui cinghiali affetti da peste suina in Liguria e Piemonte, secondo l’ultimo bollettino.
Sono stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti di maiali.
In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 810 positivi.
In Liguria sono state riscontrate cinque nuove positività sui cinghiali: quattro in provincia di Genova, una a Ceranesi (quattro in totale), una Genova (282), due a Mignanego (sedici); una in provincia di Savona, a Cairo Montenotte (otto). Il totale in regione sale a 1.284 casi.
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