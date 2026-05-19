Peste suina, il contagio non si ferma: 13 nuove carcasse infette trovate tra Genova e Savona

Genova. Continua il bollettino di guerra della pandemia di peste suina africana che da oltre quattro anni sta imperversando tra la popolazione di ungulati tra Liguria e Piemonte.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.111 casi. Invariati a 810 in Piemonte, salgono a 1.301 in Liguria. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 810 positivi.

In Liguria sono state riscontrate tredici nuove positività sui cinghiali: otto in provincia di Genova, quattro a Genova (288 in totale), quattro a Zoagli (otto); cinque in provincia di Savona, quattro a Piana Crixia (nove), una a Sassello (78). Il totale in regione sale a 1.311 casi. Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 197.