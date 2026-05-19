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Bollettino

Peste suina, il contagio non si ferma: 13 nuove carcasse infette trovate tra Genova e Savona

In Liguria sono state riscontrate tredici nuove positività sui cinghiali: otto in provincia di Genova e cinque a Savona

peste suina bollettino 19 maggio

Genova. Continua il bollettino di guerra della pandemia di peste suina africana che da oltre quattro anni sta imperversando tra la popolazione di ungulati tra Liguria e Piemonte.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.111 casi. Invariati a 810 in Piemonte, salgono a 1.301 in Liguria. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 810 positivi.

In Liguria sono state riscontrate tredici nuove positività sui cinghiali: otto in provincia di Genova, quattro a Genova (288 in totale), quattro a Zoagli (otto); cinque in provincia di Savona, quattro a Piana Crixia (nove), una a Sassello (78). Il totale in regione sale a 1.311 casi. Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 197.

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