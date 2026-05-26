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I dati

Peste suina africana, in Liguria 1.310 casi: la mappa si allarga a Cogorno

Riscontrate nove nuove positività sui cinghiali: otto in provincia di Genova, una in provincia della Spezia

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Genova. Non si ferma la conta dei cinghiali positivi alla peste suina africana in Liguria e in Piemonte. Il totale dei positivi sale a 2.123 casi, con 813 casi in Piemonte e 1.310 in Liguria.

In Piemonte sono state osservate tre nuove positività sui animali tutte in provincia di Alessandria: due a Monastero Bormida (primi casi), una a Ponti (nove).

In Liguria sono state riscontrate nove nuove positività sui cinghiali: otto in provincia di Genova, una a Cogorno (primo caso), tre a Genova (291), una a Rapallo (24), una a San Colombano Certenoli (otto), due a Zoagli (10); una in provincia della Spezia, a Deiva Marina (9).

Con i casi di Cogorno e Monastero Bormida , il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana sale a quota 199.

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