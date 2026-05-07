Paura a Chiavari, principio d’incendio in una residenza protetta per disabili

Chiavari. Paura nelle prime ore del mattino in una residenza protetta per disabili a Chiavari, dove un principio d’incendio si è sviluppato da un quadro elettrico.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che in breve tempo sono riusciti a localizzare il problema e hanno stroncato sul nascere le fiamme prima che potessero propagarsi all’intera struttura.

Gli ospiti dell’edificio sono stati messi in sicurezza e, una volta terminate le operazioni, i locali sono tornati pienamente agibili.

Non si registrano quindi persone ferite o intossicate.