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Appuntamento

Alpini, sabato il lancio dei paracadutisti su corso Italia: strade chiuse e programma

È uno dei momenti più spettacolari e tradizionali delle Adunate nazionali, e prevede esibizioni in volo e lanci di precisione da parte di membri dell'Associazione Nazionale Alpini

Generico maggio 2026

Genova. Dopo Biella e Vicenza, anche Genova si prepara ad assistere al lancio dei paracadutisti nel corso dell’adunata degli Alpini, prevista in città dall’8 al 10 maggio.

Il lancio dei paracadutisti alpini è uno dei momenti più spettacolari e tradizionali delle Adunate nazionali, e prevede esibizioni in volo e lanci di precisione da parte di membri dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana) e paracadutisti in servizio, spesso con l’uso di bandiere tricolori.

A Genova l’appuntamento è per le 13 di sabato 9 maggio in corso Italia. I paracadutisti volteggeranno in aria per poi atterrare nella zona del lido San Nazaro. In occasione del lancio, dalle 12 alle 14 di sabato sarà vietato il transito in corso Italia, nella carreggiata lato mare, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e e Via Quarnaro.

Si tratta di uno degli eventi più importanti della tre giorni. Sempre sabato è prevista la Messa nella cattedrale di San Lorenzo alle 16:30, la sfilata con il Labaro Ana e il vessillo della Sezione di Genova da piazza San Lorenzo a Piazza Matteotti e, alle 18, il saluto della sindaca di Genova Silvia Salis, del presidente della Regione Marco Bucci e del presidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero a Palazzo Ducale.

In serata, a partire dalle 20:30, il concerto “Cori sotto la Lanterna” al Carlo Felice e i concerti itineranti con cori e fanfare alpine in centro.

Il programma dell’adunata degli alpini numero 97, a distanza di 25 anni da quella del 2001, è ricco e fitto ed è leggendolo che si può comprendere come mai nella settimana dal 4 al 10 maggio a Genova sono attesi circa 400mila alpini.

La manifestazione prende avvio venerdì 8 maggio alle 9 con la cerimonia dell’alzabandiera in piazza De Ferrari. A seguire si svolgono l’onore ai caduti presso l’arco in piazza della Vittoria, e l’inaugurazione della “cittadella degli alpini”, allestita nei giardini Brignole.

 

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