Giro di spaccio tra pane e focaccia, chiuso per 15 giorni il panificio di Borgoratti

Genova. La questora di Genova, Silvia Burdese, ha chiuso per 15 giorni il panificio di Borgoratti in cui gli agenti della polizia genovese hanno scoperto un giro di spaccio condotto dal compagno della titolare, 41 anni, e da un dipendente di 39.

Il provvedimento è scattato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, collaboratori.

L’operazione è scattata lo scorso 29 aprile dopo una serie d segnalazioni su un presunto giro di spaccio all’interno del panificio.

Da accertamenti il compagno della titolare risultava già noto per pregressi episodi di spaccio di stupefacenti. La perquisizione del panificio si era estesa al domicilio del dipendente, dove il fiuto dei cani Constantin e Leone ha permesso di rinvenire quasi due etti di hashish e 185 euro in contanti.

Anche la perquisizione in casa del titolare aveva dato esito positivo: all’interno di una casetta di legno nel giardino, i cani hanno trovato 16 grossi involucri contenenti un totale di 16 chili e 600 grammi di hashish e un involucro più piccolo contenente 780 grammi di cocaina.