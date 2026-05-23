Genova. Stavolta non è servito il tie-break: l’Italia ha vinto la seconda partita dell’AeQuilibrium Cup contro la Turchia in quattro set: 25-23, 20-25, 25-13, 25-17. Tre punti che consentono all’Italia di provare a vincere il torneo domani nella sfida contro la Polonia. Cinque i punti in classifica per l’Italia. La Turchia, che ieri ha battuto la Polonia al tie-break, si è arresa. Nel pomeriggio la Polonia ha vinto 3-0 contro la Serbia.

Grande cornice di pubblico questa sera con oltre 3600 spettatori presenti sugli spalti. Le azzurre hanno offerto una prestazione di alto livello, confermando le buone cose mostrate contro la Serbia.

Come nella prima partita Velasco ha privilegiato le cosiddette seconde linee, giovani promesse che l’allenatore azzurro intende far crescere e amalgamare al meglio nell’ottica di gestire al meglio l’inevitabile ricambio generazionale. Oggi però in campo c’era la stella Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice, inedito per lei. Dopo un primo set di rodaggio è cresciuta nel corso della gara. Anche Merit Adigwe si è dimostrata una spina nel fianco continua per la squadra turca. Domani l’Italia affronterà alle 21 la Polonia.

Come formazione iniziale il ct azzurro ha schierato Cambi in palleggio, Adigwe opposto, schiacciatrici Nervini e Antropova, centrali Meli e Manfredini, libero Fersino.