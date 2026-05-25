Pallanuoto: Rapallo espugna Padova ai rigori, in semifinale trova l’Orizzonte

Padova. Il Rapallo Pallanuoto espugna Padova ai rigori dopo una sfida intensa ed equilibrata, chiusa sul 12-12 al termine dei tempi regolamentari. Le gialloblu di Luca Antonucci conquistano così una vittoria pesantissima nella gara di ritorno grazie alla perfetta serie dagli otto metri che garantisce il passaggio alla semifinale contro Orizzonte Catania.

Ottimo l’approccio della formazione ligure, avanti 4-2 al termine del primo tempo grazie soprattutto alle iniziative offensive di Sofia Giustini, ancora protagonista con quattro reti personali. Padova prova a rientrare ma Rapallo risponde colpo su colpo, mantenendo il vantaggio anche all’intervallo lungo sul 7-5.

Nel terzo periodo le padrone di casa aumentano la pressione e riescono gradualmente a ricucire lo strappo, mentre nell’ultima frazione la sfida si trasforma in un continuo botta e risposta fino al definitivo 12-12 che porta il match ai rigori.

Dai cinque metri il Rapallo è glaciale: vanno a segno Roberta Bianconi, Sofia Giustini, Benedetta Cabona e Simone Willemsen, mentre il Plebiscito paga il palo iniziale di Millo e la parata decisiva che consegna la vittoria alle gialloblu. Ottima prestazione di Santapaola tra i pali.

Per il Rapallo Pallanuoto a segno Sofia Giustini con 4 reti, Simone Willemsen con 3, Roberta Bianconi e Benedetta Rosta con 2 gol ciascuna e Nicole Zanetta con 1 marcatura.

“Sicuramente oggi ci prendiamo il risultato, che era la cosa più importante – commenta al termine della gara il tecnico Luca Antonucci – però abbiamo faticato troppo rispetto a quelli che erano i valori visti in acqua. Dovevamo gestire meglio alcune situazioni difensive nelle quali siamo andati un po’ in confusione, concedendo qualcosa di troppo. È una partita che comunque ci lascia indicazioni utili anche dal punto di vista mentale e speriamo possa servirci in vista della semifinale. Adesso però la testa deve andare subito lì, perché sarà un’altra battaglia”.