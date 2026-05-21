Pallanuoto, Rapallo comincia i playoff nel migliore dei modi: 19-8 al Plebiscito

Rapallo. Buona prova per il Rapallo Pallanuoto nella gara d’esordio dei playoff. Al “Poggiolino” le gialloblù superano il CS Plebiscito Padova con il punteggio di 19-8 al termine di una partita indirizzata già nei primi due tempi, chiusi sul 12-2.

Prestazione solida e concreta da parte della squadra, capace di mantenere ritmo e attenzione per tutta la gara, pur con qualche passaggio da sistemare in vista dei prossimi impegni. Bene la distribuzione offensiva, con diverse giocatrici a referto: triple per Giustini, Cabona, Willemsen e Bianconi, doppiette per Zanetta e Vukovic.

«È stata una partita molto intensa, soprattutto dal punto di vista difensivo. Le ragazze sono state molto brave e attente fin dall’inizio, leggendo bene le situazioni e gestendo con ordine anche l’uomo in meno», commenta il tecnico del Rapallo, Luca Antonucci, al termine della sfida. «Dopo un mese senza partite non era semplice ritrovare subito ritmo e condizione, anche perché tra infortuni e nazionali siamo state spesso separate. Oggi però si è vista la voglia di ricompattarci e ripartire. Il 19-8 dice tanto dell’attacco, ma soprattutto della concentrazione difensiva. Adesso però bisogna pensare subito a sabato: sarà una partita diversa e servirà mantenere alta l’attenzione».

Sulla stessa linea anche il portiere Helga Santapaola: «Abbiamo iniziato subito nel modo giusto e in difesa si è visto il lavoro fatto in allenamento. Un mese senza giocare si sente, ma ci siamo allenate bene e oggi si è visto. Siamo contente della prestazione, ma sappiamo che il percorso è ancora lungo. Personalmente sono soddisfatta, anche perché senza la difesa un portiere conta poco: le ragazze mi aiutano sempre tantissimo. Ora guardiamo avanti, siamo cariche e pronte a continuare a lavorare per arrivare dove vogliamo».

Un risultato positivo che permette al Rapallo di iniziare con fiducia il percorso, ma con la consapevolezza che il campionato è appena iniziato e che servirà continuare a lavorare con intensità e concentrazione già dalle prossime partite.