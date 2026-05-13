Pallanuoto, Pietro Figlioli torna alla Chiavari Nuoto

Chiavari. La Chiavari Nuoto nell’anno del suo 80º compleanno è orgogliosa di riabbracciare uno dei suoi atleti più rappresentativi, annunciando l’ingaggio di Pietro Figlioli, uno dei più grandi protagonisti della pallanuoto italiana e internazionale degli ultimi due decenni, che nella prossima stagione vestirà nuovamente i colori verdeblù.

Per Figlioli si tratta di un ritorno particolarmente significativo: l’ultima esperienza con la calottina della Chiavari Nuoto risale infatti alla stagione 2005-2006. A distanza di vent’anni, il campione azzurro torna nella società dove è cresciuto sportivamente, riportando a Chiavari un patrimonio straordinario di esperienza, qualità e prestigio internazionale.

Nel corso della sua carriera, Pietro Figlioli è stato capitano della Nazionale italiana di pallanuoto, conquistando una medaglia d’argento olimpica e una medaglia di bronzo olimpica, oltre a vincere due campionati mondiali. Un percorso ai massimi livelli della pallanuoto mondiale che lo ha reso uno degli atleti italiani più iconici della sua generazione.

Il ritorno di Figlioli rappresenta per la Chiavari Nuoto un motivo di grande orgoglio e un segnale importante per tutto l’ambiente verdeblù. La società accoglie un atleta di valore assoluto, capace non solo di elevare il livello tecnico della squadra, ma anche di trasmettere leadership, cultura del lavoro e senso di appartenenza ai giovani del vivaio e a tutto il gruppo.

“Sono felice di tornare alla Chiavari Nuoto – dichiara Figlioli -. Darò il massimo per contribuire agli obiettivi della squadra e trasmettere entusiasmo ed esperienza ai compagni.”

“Riportare Pietro a Chiavari è motivo di enorme soddisfazione – dichiarano il Presidente Danilo Ghio e il Vice Presidente e Ds Claudio Zadra -. Parliamo di un campione straordinario, ma soprattutto di una persona profondamente legata ai nostri colori. Il suo ritorno rappresenta un momento storico per la Chiavari Nuoto e per tutti i nostri tifosi.”

Con il ritorno di Pietro Figlioli, la Chiavari Nuoto aggiunge alla propria storia una pagina di grande prestigio, rafforzando il legame tra il club, il territorio e uno dei più importanti interpreti della pallanuoto italiana e internazionale.