Van Dyck e Rotella protagonisti del ponte del 2 giugno a Palazzo Ducale

Genova. In occasione del ponte della Festa della Repubblica, Palazzo Ducale amplia gli orari di apertura delle mostre in corso, offrendo a genovesi e turisti un’occasione in più per visitare due grandi esposizioni dedicate ad Anton van Dyck e a Mimmo Rotella.

Lunedì 1 giugno apertura straordinaria sia per “Van Dyck l’Europeo” sia per “Mimmo Rotella. 1945-2005”, con orari prolungati che saranno confermati anche nella giornata di martedì 2 giugno. La mostra dedicata a Van Dyck sarà visitabile dalle 10 alle 19 negli spazi dell’Appartamento del Doge, mentre la retrospettiva su Rotella – normalmente chiusa il lunedì – sarà aperta dalle 11 alle 19 nel Sottoporticato.

Protagonista della stagione espositiva di Palazzo Ducale è “Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra”, la più ampia mostra dedicata al maestro fiammingo degli ultimi venticinque anni. Curata da Anna Orlando e Katlijne Van der Stighelen, l’esposizione riunisce sessanta opere suddivise in dieci sezioni tematiche, grazie a prestiti provenienti da alcuni dei più importanti musei europei, tra cui Louvre, Prado, National Gallery di Londra, Uffizi e Pinacoteca di Brera.

La mostra racconta il percorso artistico e umano di Anton van Dyck, pittore capace di attraversare epoche e culture con uno stile che continua a parlare al pubblico contemporaneo. Un focus particolare è dedicato anche al legame tra il pittore e Genova, città che contribuì in modo decisivo alla sua affermazione internazionale.

L’esposizione è prodotta da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Comune di Genova, con il sostegno della Regione Liguria. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 13 euro.

Nel Sottoporticato spazio invece a “Mimmo Rotella 1945-2005”, grande retrospettiva dedicata al maestro del décollage a vent’anni dalla sua scomparsa. La mostra, curata da Alberto Fiz, ripercorre sessant’anni di ricerca artistica attraverso oltre cento opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni pubbliche e private.

Un viaggio nell’universo creativo di Rotella, artista che ha rivoluzionato il linguaggio visivo del Novecento trasformando manifesti pubblicitari strappati e frammenti urbani in opere iconiche della contemporaneità.

La mostra è prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi, in collaborazione con Fondazione Mimmo Rotella e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro.