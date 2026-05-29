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Cultura

Van Dyck e Rotella protagonisti del ponte del 2 giugno a Palazzo Ducale

Aperture straordinarie per le due esposizioni

van dyck mostra

Genova. In occasione del ponte della Festa della Repubblica, Palazzo Ducale amplia gli orari di apertura delle mostre in corso, offrendo a genovesi e turisti un’occasione in più per visitare due grandi esposizioni dedicate ad Anton van Dyck e a Mimmo Rotella.

Lunedì 1 giugno apertura straordinaria sia per “Van Dyck l’Europeo” sia per “Mimmo Rotella. 1945-2005”, con orari prolungati che saranno confermati anche nella giornata di martedì 2 giugno. La mostra dedicata a Van Dyck sarà visitabile dalle 10 alle 19 negli spazi dell’Appartamento del Doge, mentre la retrospettiva su Rotella – normalmente chiusa il lunedì – sarà aperta dalle 11 alle 19 nel Sottoporticato.

Protagonista della stagione espositiva di Palazzo Ducale è “Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra”, la più ampia mostra dedicata al maestro fiammingo degli ultimi venticinque anni. Curata da Anna Orlando e Katlijne Van der Stighelen, l’esposizione riunisce sessanta opere suddivise in dieci sezioni tematiche, grazie a prestiti provenienti da alcuni dei più importanti musei europei, tra cui Louvre, Prado, National Gallery di Londra, Uffizi e Pinacoteca di Brera.

La mostra racconta il percorso artistico e umano di Anton van Dyck, pittore capace di attraversare epoche e culture con uno stile che continua a parlare al pubblico contemporaneo. Un focus particolare è dedicato anche al legame tra il pittore e Genova, città che contribuì in modo decisivo alla sua affermazione internazionale.

L’esposizione è prodotta da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Comune di Genova, con il sostegno della Regione Liguria. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 13 euro.

Nel Sottoporticato spazio invece a “Mimmo Rotella 1945-2005”, grande retrospettiva dedicata al maestro del décollage a vent’anni dalla sua scomparsa. La mostra, curata da Alberto Fiz, ripercorre sessant’anni di ricerca artistica attraverso oltre cento opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni pubbliche e private.

Un viaggio nell’universo creativo di Rotella, artista che ha rivoluzionato il linguaggio visivo del Novecento trasformando manifesti pubblicitari strappati e frammenti urbani in opere iconiche della contemporaneità.

La mostra è prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi, in collaborazione con Fondazione Mimmo Rotella e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro.

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