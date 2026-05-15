Palazzo Ducale, domenica 17 maggio Concita De Gregorio presenta il libro “La Cura”

Genova. La giornalista e scrittrice Concita De Gregorio sarà domenica 17 maggio a Palazzo Ducale per presentare il suo libro La cura, edito da Einaudi.

L’appuntamento, previsto nella sala del Munizioniere alle ore 19, vedrà la partecipazione della sindaca di Genova Silvia Salis e di Silvia Buratti. L’incontro, moderato da Alice Carpi, è organizzato in collaborazione con Istituto Giannina Gaslini, Festival DiPassaggio ed Einaudi Editore.

Un giorno d’agosto una donna si prepara a stare via per un po’. Lascia una lettera di istruzioni ai figli, perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai. Per esempio i doposcì. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. Questa è la sua storia. Non è il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo.

A risuonare in queste pagine sono le voci degli altri. La voce di Angelina, che ha il piglio di una capobanda e tratta le altre pazienti con tenerezza. La voce del Professore, cresciuto in un paesino dell’Aspromonte e diventato un luminare, che non dimentica le sue origini. La voce di un infermiere che impiantandoti un port endovenoso ti chiede quale sia la tua canzone preferita, e te la canta. In questa sinfonia di voci ci sono risate e stupore, sopracciglia tatuate e purè di carote, sigarette fumate di nascosto e pennarelli che disegnano sul corpo, madri che si preoccupano dei piedi freddi e uomini che conoscono la «logistica dell’amore».

Concita De Gregorio, scrittrice e giornalista, firma storica de «la Repubblica», ha diretto «l’Unità» dal 2008 al 2011 e ha ideato e condotto programmi per la radio e la tv. Ha pubblicato Non lavate questo sangue. I giorni di Genova (2001), Una madre lo sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto (2006), Malamore. Esercizi di resistenza al dolore (2008), Così è la vita. Imparare a dirsi addio (2011), Un giorno sull’isola. In viaggio con Lorenzo (2014), Mi sa che fuori è primavera (2015), Cosa pensano le ragazze (2016), Nella Notte (2019), In tempo di guerra (2019), Lettera a una ragazza del futuro (2021, con le illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio), Un’ultima cosa (2022), In mezzo a un milione di rane e farfalle. Dove vanno le cose perdute (2024, con le illustrazioni di Beatrice Alemagna), Di madre in figlia (2025). È autrice e interprete, spesso insieme alla musicista Erica Mou, di numerosi spettacoli teatrali.