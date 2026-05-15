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Cultura

Palazzo Ducale, domenica 17 maggio Concita De Gregorio presenta il libro “La Cura”

L’appuntamento, previsto nella sala del Munizioniere alle ore 19, vedrà la partecipazione della sindaca di Genova Silvia Salis e di Silvia Buratti

palazzo ducale

Genova. La giornalista e scrittrice Concita De Gregorio sarà domenica 17 maggio a Palazzo Ducale per presentare il suo libro La cura, edito da Einaudi.

L’appuntamento, previsto nella sala del Munizioniere alle ore 19, vedrà la partecipazione della sindaca di Genova Silvia Salis e di Silvia Buratti. L’incontro, moderato da Alice Carpi, è organizzato in collaborazione con Istituto Giannina Gaslini, Festival DiPassaggio ed Einaudi Editore.

Un giorno d’agosto una donna si prepara a stare via per un po’. Lascia una lettera di istruzioni ai figli, perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai. Per esempio i doposcì. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. Questa è la sua storia. Non è il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo.

A risuonare in queste pagine sono le voci degli altri. La voce di Angelina, che ha il piglio di una capobanda e tratta le altre pazienti con tenerezza. La voce del Professore, cresciuto in un paesino dell’Aspromonte e diventato un luminare, che non dimentica le sue origini. La voce di un infermiere che impiantandoti un port endovenoso ti chiede quale sia la tua canzone preferita, e te la canta. In questa sinfonia di voci ci sono risate e stupore, sopracciglia tatuate e purè di carote, sigarette fumate di nascosto e pennarelli che disegnano sul corpo, madri che si preoccupano dei piedi freddi e uomini che conoscono la «logistica dell’amore».

Concita De Gregorio, scrittrice e giornalista, firma storica de «la Repubblica», ha diretto «l’Unità» dal 2008 al 2011 e ha ideato e condotto programmi per la radio e la tv. Ha pubblicato Non lavate questo sangue. I giorni di Genova (2001), Una madre lo sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto (2006), Malamore. Esercizi di resistenza al dolore (2008), Così è la vita. Imparare a dirsi addio (2011), Un giorno sull’isola. In viaggio con Lorenzo (2014), Mi sa che fuori è primavera (2015), Cosa pensano le ragazze (2016), Nella Notte (2019), In tempo di guerra (2019), Lettera a una ragazza del futuro (2021, con le illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio), Un’ultima cosa (2022), In mezzo a un milione di rane e farfalle. Dove vanno le cose perdute (2024, con le illustrazioni di Beatrice Alemagna), Di madre in figlia (2025). È autrice e interprete, spesso insieme alla musicista Erica Mou, di numerosi spettacoli teatrali.

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