“Palazzi Svelati”, 2 giugno alla scoperta degli edifici istituzionali: le aperture straordinarie

Genova. In occasione dell’80° anniversario della Repubblica, il 2 giugno torna “Palazzi Svelati”, l’iniziativa organizzata dalla Regione Liguria per aprire ai cittadini le porte di palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico, tra cui il palazzo della Regione in piazza De Ferrari.

A partire da mercoledì 27 maggio, sul sito ufficiale www.regione.liguria.it sarà disponibile il link per prenotare la visita. Per alcuni palazzi la prenotazione è obbligatoria. Tra le novità di quest’anno, sarà aperta anche la Torre Grimaldina di Palazzo Ducale una delle strutture più antiche e significative dell’edificio, utilizzata in passato anche come carcere e recentemente riaperta dopo l’intervento recupero e ristrutturazione, realizzato con fondi Pnrr. Aperta anche la terrazza, da cui si potrà ammirare una vista sulla città a 360 gradi.

All’interno del palazzo della Regione Liguria – aperto dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 con prenotazione obbligatoria e visite guidate – sarà possibile accedere alla Sala Giunta, all’ufficio del presidente e ad altri uffici di rappresentanza, ammirando sculture in bronzo di Francesco Messina provenienti dalla Wolfsoniana di Nervi e opere appartenenti al patrimonio dell’Ente tra cui alcuni dipinti di Giuseppe Ferdinando Piana.

“Le Istituzioni sono la casa di tutti – dice il presidente della Regione Marco Bucci -. In questa giornata che ricorda una scelta epocale per la nostra democrazia, è un piacere particolare aprire le porte della sede della Regione Liguria e di altri palazzi storici di Genova alla visita dei cittadini, che avranno anche la possibilità di scoprire alcuni tesori dell’arte custoditi in edifici che raccontano la nostra storia. Quest’anno in particolare il palazzo della Regione renderà visitabile anche la sala Giunta appena restaurata, il luogo in cui vengono assunte le decisioni più importanti per far crescere la qualità di vita della nostra Liguria”.

I palazzi aperti al pubblico per l’edizione 2026

– Palazzo Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, apertura dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17. Prenotazione obbligatoria);

– Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio (via Garibaldi 4, apertura 10 – 18. Prenotazione obbligatoria);

– Palazzo Ducale (piazza Matteotti 9, apertura 10 – 19, ingresso a pagamento per le mostre in corso);

– Torre Grimaldina (piazza Matteotti 9, apertura dalle 10 alle 19, ingresso a pagamento);

– Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (via della Mercanzia 2, apertura 9 – 13. Prenotazione obbligatoria);

– Sala operativa della Protezione civile di Regione Liguria (Viale Brigate Partigiane 2, apertura dalle 8 alle 20);

– Museo dell’Accademia ligustica di belle arti (Largo Pertini 4, apertura 10.30 – 18.30);

– Caserma “San Giorgio” – Comando Regionale della Guardia di Finanza (piazza Cavour 1, apertura 9 -13. Prenotazione obbligatoria);

– Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano (via Lomellini 11, apertura 9 – 18)

– Palazzo De Gaetani, sede di Genova della Banca d’Italia (via Dante 3, apertura 14 – 18.45. Prenotazione obbligatoria)

– Villa Sauli Bombrini Doria, sede del Conservatorio Paganini (Via Albaro 38, apertura dalle 11.30 alle 14.40)

– Palazzo Doria Tursi (Via Garibaldi 9, apertura 15.30 – 21.30);

– Palazzo degli Uffici finanziari – Agenzia delle entrate (via Fiume 2, apertura 9.30 – 13.00);

– Capitaneria di Porto di Genova, Direzione Marittima della Liguria (Via Vittime della Torre 4, con accesso da Piazzale Porta del Molo. Apertura dalle 10 alle 12).