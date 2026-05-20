Al Palasport porte aperte per l’allenamento della Nazionale femminile di pallavolo

Genova. Allenamento a porte aperte domani, giovedì 21 maggio, dalle 18.30 alle 20, al Palasport di Genova, per la Nazionale femminile di pallavolo, che sarà impegnata nell’edizione 2026 dell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, in programma dal 22 al 24 maggio, contro Serbia, Turchia e Polonia.

La capienza massima per assistere alla preparazione delle azzurre dirette dal ct Julio Velasco è di 500 posti. Alla prima parte dell’allenamento assisterà anche la sindaca di Genova Silvia Salis.

“L’allenamento di domani a porte aperte delle nostre grandissime campionesse è un regalo immenso alla nostra città – commenta la sindaca Silvia Salis – Questo momento trasforma un grande evento d’élite in una vera festa di popolo e di sport. Per i tantissimi bambini, bambine e giovani che giocano a pallavolo a Genova e in Liguria, sarà un’occasione straordinaria e unica: poter guardare da vicino le azzurre, osservare i loro movimenti e rubare con gli occhi i segreti delle grandi campionesse“.

“Lo sport è crescita, inclusione e passione e vedere la dedizione, il sorriso e il talento di queste atlete a pochi metri di distanza accenderà ancora di più l’entusiasmo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. L’abbraccio della città alla Nazionale comincia da qui. Ringrazio la Federazione, il commissario Velasco, le azzurre e Porto Antico per aver reso possibile questo momento di grande partecipazione”, conclude Salis.