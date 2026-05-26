Il 27 maggio una conferenza e un concerto gratuiti per celebrare Niccolò Paganini

Genova. Mercoledì 27 maggio ricorre il 186° anniversario della morte di Niccolò Paganini, genovese e massimo violinista di tutti i tempi. L’associazione Amici di Paganini celebra questa data attraverso un’intensa giornata di eventi (ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti in sala).

Eventi realizzati in collaborazione con l’associazione Orchestra Paganini, con il contributo di Fondazione Carige e il supporto di Comune di Genova e Bper Banca. La giornata si colloca inoltre nell’ambito delle iniziative della rete European Paganini Route, che ha ottenuto da pochi giorni il riconoscimento di Itinerario certificato del Consiglio d’Europa.

Alle 16, a Palazzo Doria Carcassi, sede della Fondazione Carige, Maria Rosa Moretti, massima esperta di Paganini, con il liutaio Alberto Giordano propone una conferenza su un aspetto poco conosciuto della vita del maestro, dal titolo: “Paganini Marchand Luthier”. Quando il sommo violinista per motivi di salute dovette interrompere l’attività concertistica, decise di dedicarsi a un commercio di strumenti ad arco di pregio (Stradivari, Guarneri del Gesù, Amati). La morte, a Nizza, gli impedì di portare avanti questa impresa, non senza che potesse acquisire diversi strumenti di grande valore, che rimasero nella proprietà del figlio Achille alla sua morte.

Al termine della conferenza, verrà consegnata al musicologo tedesco Andreas Lange l’onorificenza “Una vita per Paganini”, a riconoscimento dei suoi studi che, dalla fine degli anni ‘70 hanno permesso di gettare una luce nuova sulla tournée Paganini in Europa, negli anni 1828-1834. Fin dalla sua prima relazione al convegno del 1991 a Genova, Lange è particolarmente attento alla dimensione finanziaria dell’attività paganiniana, ovvero al rapporto di Paganini con il denaro. Nel 2021 a Genova presenta “Paganini und die Eintrittspreise” (Paganini e i prezzi dei biglietti).

La sera di mercoledì, alle 21, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi si esibiranno il violinista Vadim Brodsky e la pianista Clarissa Carafa. Nato a Kiev, in Ucraina), una nazione famosa per la grande scuola violinistica, Brodsky è discendente di Adolph Brodsky, celebre per essere stato il primo interprete del Concerto di Tchaikovsky. Iniziò i suoi studi all’età di sei anni e a 11 fece il suo debutto come solista con la Filarmonica di Kiev. Vincitore di numerosi premi e concorsi internazionali, alla fine degli anni settanta non poté sviluppare la sua attività concertistica all’estero perché le autorità sovietiche, per ragioni politiche, non glielo permisero.

Durante una delle sue tournée italiane nel 1997, Vadim Brodsky ha avuto l’onore di suonare il famoso Guarneri del Gesù “il Cannone” appartenuto a Paganini, mentre ha suonato in più occasioni, anche recenti, il Vuillaume “Sivori”, sempre appartenuto a Paganini.

Nel programma di mercoledì, brani del repertorio virtuosistico del Sette e Ottocento europeo; di J.S. Bach la Sonata n. 1 per violino solo; di Beethoven la Sonata op. 27; quindi Paganini: “Cantabile” e Capriccio n. 1; Perosi: Tema con variazioni; Ysaye: Sonata n. 2 per violino solo; Wieniawsky: Polacca brillante.