Genova. Armati di scope e sacchi della spazzatura hanno ripulito le principali strade e gli angoli del quartiere, portando poi il “raccolto” davanti alla sede del Municipio in segno di protesta contro l’abbandono dei quartieri popolari da parte delle istituzioni.

Questa è l’iniziativa portata avanti dai ragazzi di Oregina – insieme alla locale sezione dell’Anpi, al comitato di quartiere e al coordinamento delle associazioni – che lo scorso fine settimana si sono rimboccati le maniche per fare “quello che le istituzioni non fanno”, vale a dire pulire e rendere decorose le strade del quartiere, partendo dalla zona dell’Ostello della Gioventù, passando dal belvedere, fino agli spazi limitrofi al santuario di Nostra Signora di Loreto.

Ma non solo: al termine della raccolta, la “rumenta” è stata trasportata e depositata in maniera simbolica davanti alla sede del Municipio I Centro Est, in segno di protesta. “Oggi a sporcarsi le mani sono stati i ragazzi di Oregina – raccontano gli attivisti – ci abbiamo pensato noi perchè altrimenti non ci pensa nessuno. Vedremo se il municipio avrà la dignità di assumersi le proprie responsabilità. Questa iniziativa nasce per colmare un vuoto enorme lasciato da questa nuova amministrazione comunale. Cambiano le giunte ma i problemi rimangono sempre gli stessi, si pensa a rendere vetrina il centro città, a tenere puliti e in ordine i quartieri residenziali e alle zone popolari non ci pensa mai nessuno. In questo periodo in cui i nostri soldi finiscono nel riarmo e nelle guerre, noi non ci stiamo, e vogliamo creare un alternativa, partendo dalle strade della città”.

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