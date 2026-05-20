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Fatto

Ordigno bellico sulla strada in via Pinasco, riaperto corso Europa

In atto la chiusura della strada per farlo brillare

artificieri polizia

Genova. Si sono concluse rapidamente le operazioni per rimuovere l’ordigno bellico trovato dalla polizia locale sulla strada in via Pinasco all’altezza del civico 7.

Sul posto i vigili del fuoco con gli artificieri della polizia hanno fatto brillare l’oggetto: un proiettile di artiglieria pesante 155 praticamente vuoto.

Le interdizioni stradali si sono concluse poco prima delle 13:30. Corso Europa è stato chiuso in entrambe le direzioni all’altezza di via Carrara solo nel periodo strettamente necessario alle operazioni.

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