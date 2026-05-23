Open week salute maschile, all’ospedale Evangelico di Voltri fine settimana di prevenzione

Genova. Proseguono in Liguria gli Open Week dedicati alla salute maschile, il ciclo di appuntamenti con visite gratuite dedicate alla prevenzione urologica. Il nuovo appuntamento è in programma oggi sabato 23 maggio e domenica 24 maggio all’Ospedale Evangelico Internazionale di Voltri.

Senza necessità di prenotazione sarà possibile effettuare controlli specialistici con particolare attenzione alla prevenzione del tumore alla prostata e delle patologie oncologiche testicolari. Le visite si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 presso la piastra ambulatoriale al primo piano.

“Lo scorso fine settimana sono state quasi 200 le visite effettuate all’ospedale Galliera, un segnale importante che dimostra quanto i cittadini abbiano apprezzato questa iniziativa dedicata alla tutela della salute maschile – dichiara l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò –. Quello di Voltri sarà l’ultimo appuntamento di questo ciclo, ma stiamo già lavorando alle prossime iniziative di prevenzione, a partire da quelle dedicate alla salute della pelle, con l’obiettivo di estendere sempre di più queste attività su tutto il territorio regionale”.