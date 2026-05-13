A Sestri Ponente open day di Villa Rossi con le associazioni culturali che la animano

Il Clec – Centro dei Linguaggi Espressivi Contemporanei invita le associazioni genovesi e la cittadinanza a visitare gli spazi di Villa Rossi Martini nella giornata di domenica 17 maggio 2026, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, con apertura continuata. Dalle 11 alle 20 di domenica 17 maggio, Villa Rossi sarà aperta con orario continuato, offrendo un percorso interdisciplinare e informale curato dalle Associazioni che animano il Clec (Akropolis, Enz, Metrodora, Tnt) con la finalità di svelare gli ambienti della villa dando rilievo all’operatività artistica di un cantiere culturale attivo al loro interno, e alla possibilità di farne parte.

L’iniziativa nasce per far conoscere da vicino gli ambienti della storica villa e promuovere nuove occasioni di incontro, dialogo e collaborazione tra le realtà culturali del territorio. La giornata rappresenta un invito concreto alle associazioni interessate a entrare in relazione con le organizzazioni che animano il Clec e a immaginare possibili forme di utilizzo condiviso degli spazi. Nel corso della giornata, i visitatori potranno scoprire come le sale della villa vengano abitate attraverso pratiche artistiche, formative e culturali, in un percorso interdisciplinare e informale.

Sarà possibile assistere, partecipare o semplicemente attraversare le attività in programma: seminario tecnico-teatrale in sala Musica, studio e ricerca danza in sala Teatro, podcast live in sala Streaming, concerto acustico con tè in sala Camino, cosplay e concerto/DJ set in giardino.

Durante l’intero orario di apertura sarà inoltre possibile esplorare liberamente aula Lignea, Giardino a Ovest, sala Riunioni e sala Pittura.

Il programma dettagliato sarà comunicato prossimamente. Nato nel 2006, il Clec si propone di trasformare gli spazi di Villa Rossi Martini e dell’Ex Manifattura Tabacchi in un polo culturale, artistico e sociale radicato nel territorio e aperto alla città, grazie alla sinergia tra associazioni attive in diversi ambiti. Con questa giornata di apertura, il Clec rinnova il proprio impegno a favore di una cultura capace di generare relazioni e progettualità condivise. Le associazioni genovesi sono invitate a partecipare.