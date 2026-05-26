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Climate change

Ondata di calore anticipata sulla Liguria, l’allarme dei lavoratori edili: “Scatti l’ordinanza regionale”

“Serve l'anticipo dell'ordinanza regionale per vietare lavorazioni all'aperto nelle ore più calde almeno nella fascia oraria tra mezzogiorno e le ore 16"

operaio cantiere edile

Genova. La prima ondata di calore in Liguria, arrivata con netto anticipo rispetto all’inizio dell’estate, preoccupa anche sul fronte del lavoro, con i sindacati che chiedono un’accelerazione delle norme a tutela di lavoratrici e lavoratori maggiormente esposti alle condizioni meteorologiche.

Gli edili, in particolare, sono tra le categorie più a rischio: “Serve l’anticipo dell’ordinanza regionale per vietare lavorazioni all’aperto nelle ore più calde almeno nella fascia oraria tra mezzogiorno e le ore 16 – sottolinea Fabio Marante della Fillea Cgil regionale – Altre regioni hanno già anticipato provvedimenti a tutela di salute e sicurezza sul lavoro e alla Regione Liguria si chiede di agire in fretta”.

“L’anticipo dell’ondata di calore sta mettendo a dura prova soprattutto chi lavora nei cantieri all’aperto e invitiamo tutti coloro che sono in difficoltà a rivolgersi al sindacato”, conclude Marante.

L’ondata di calore porterà temperature record sulla regione sino a mercoledì, e ha fatto scattare il primo bollino giallo dell’anno con conseguente situazione di preallerta di tutto il sistema sanitario e sociale. Le temperature percepite saranno di 28 gradi, con un tasso di umidità che peggiora le condizioni.

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