Delitto nel parco di villetta Di Negro: Cisse Camara arrestato per omicidio volontario

Genova. La lite in pieno giorno mentre il parco e il museo erano aperti, le urla e poi i cocci di vetro con cui ha ferito a morte Pietro Alberto Paolo Signor, 48enne originario di Milano che viveva a Genova senza una dimora fissa. Poi la decisione di legare il corpo con degli indumenti per trascinarlo via per provare a occultare il delitto.

Ma gli uomini del radiomobile dei carabinieri dopo che una ragazza e un residente che ha visto la scena dall’alto hanno chiamato il 112, sono arrivati in pochi minuti. E’ così hanno potuto arrestare il 42enne senegalese Cisse Camara in quasi flagranza. L’accusa per lui è omicidio volontario. A formularla gli investigatori dell’Arma diretti dal colonnello Marco Alesi, in accordo con la Procura.

Il presunto assassino è stato nel frattempo ricoverato all’ospedale San Martino di Genova per una crisi psicomotoria. E’ piantonato dagli agenti di polizia penitenziaria e sarà portato in carcere appena dimesso perché gli investigatori del nucleo investigativo dei carabinieri, coordinati dal pm Francesco Cardona Albini, vogliono capire se abbia agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ancora riserbo sul movente, anche se fonti investigative confermano che è stata ritrovata della droga sul luogo del delitto, presumibilmente crack.

Sul corpo del 48enne Pietro Signor sarà disposta l’autopsia. Secondo quanto riferito l’uomo sarebbe stato attinto da cocci di vetro e presentava diverse ferite da taglio, anche al volto.

La vittima era stata notata qualche volta dai responsabili della mensa di Sant’Egidio, non è chiaro se vivesse per strada. Aveva un profilo attivo su facebook dove postava le sopratutto canzoni. Su Linkedin si definiva “scrittore, musicista e poeta”. Le poesie le pubblicava su un blog, ma nel 2018 aveva anche pubblicato un libro.