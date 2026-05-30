Omicidio in pieno giorno ai giardini di villetta Di Negro: la vittima è un 49enne

Genova. Omicidio questa mattina a Villetta di Negro nei giardini del museo Chiossone. A dare l’allarme intorno alle 10 una ragazza che ha visto un uomo trascinare un corpo legato mani e piedi.

Sul posto i carabinieri che hanno fermato già fermato il presunto autore. Si tratta di un uomo di nazionalità senegalese senza fissa dimora. La vittima è un 49enne italiano, nato a Milano ma da tempo a Genova senza fissa dimora.

Secondo una prima ricostruzione l’omicidio è avvenuto poco prima l’allarme dato dalla giovane e la lite è stata inquadrata dalle telecamere del museo. L’aggressore avrebbe colpito il 49enne a bottigliate per poi tentare di sbarazzarsi del corpo che aveva incaprettato e stata trascinando.