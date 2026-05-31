Omicidio a Villetta Di Negro, è ancora allarme sicurezza. Opposizione contro Salis: “Superato il segno”

Genova. Si riaccende l’allarme sicurezza in città dopo l’omicidio nel parco di Villetta Dinegro, episodio che desta preoccupazione per la dinamica di esecuzione e per il contesto, un luogo centralissimo e scenografico da tempo abbandonato a un degrado che sembra incurabile. A farne le spese è stato Pietro Alberto Signor, 48enne originario di Milano che viveva a Genova da “invisibile”: ammazzato a bottigliate, forse per questioni legate alla droga, poi incaprettato e trascinato nel tentativo di liberarsi del cadavere. Per il delitto i carabinieri hanno arrestato il 42enne senegalese Cisse Camara, quasi in flagranza di reato.

La prima a intervenire sull’episodio è stata ieri la sindaca Silvia Salis: “Quando una persona muore in condizioni così drammatiche, a maggior ragione se si tratta di qualcuno che vive ai margini, non possiamo limitarci allo sgomento, ma dobbiamo sentire la responsabilità di guardare con ancora maggiore attenzione e cura dove spesso la città non guarda: verso gli ultimi, verso chi vive in strada, verso chi attraversa fragilità estreme. La sicurezza degli spazi pubblici resta una priorità dell’amministrazione, ma insieme alla presenza e al presidio del territorio serve un impegno sempre più forte di intercettare il disagio, la solitudine e l’esclusione sociale. Genova non può e non deve voltarsi dall’altra parte”.

“Da quando ci siamo insediati abbiamo evidenziato il tema del presidio del territorio, sollecitando un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine negli spazi pubblici e nelle aree più sensibili della città – insiste Salis -. È una richiesta che abbiamo portato anche nei tanti confronti istituzionali, da ultimo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della scorsa settimana, ribadendo la necessità di un lavoro coordinato tra Comune, forze dell’ordine e istituzioni. Da mesi, inoltre, attendiamo la sottoscrizione dei nuovi patti per la sicurezza, che consideriamo uno strumento importante per rendere più efficace e stabile questo impegno comune per Genova”.

Ma dall’opposizione arrivano pesanti accuse proprio nei confronti dell’amministrazione Salis. “Non è più tollerabile assistere a una simile escalation di insicurezza nella nostra città. I genovesi non possono e non devono rassegnarsi a scoprire, un giorno sì e l’altro pure, tramite articoli di giornale e video social, che interi quartieri sono ormai fuori controllo – dichiarano i consiglieri comunali della Lega a Genova, Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua -. Solo ieri abbiamo denunciato per l’ennesima volta le gravissime situazioni di insicurezza in Darsena — continuano Bordilli e Bevilacqua — e poco fa, in pieno giorno e in pieno centro, si è consumato l’ennesimo episodio inaccettabile all’interno di un luogo storico e frequentato dalle famiglie come Villetta Di Negro. Dagli organi di stampa apprendiamo infatti che il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese, avrebbe ucciso un italiano senza fissa dimora. Siamo di fronte a situazioni inaccettabili, che minano la tranquillità dei residenti, dei commercianti e dei turisti”.

“Ieri l’episodio sconcertante in Darsena, dove addirittura una persona è arrivata a salire sul tetto di una volante della polizia locale, superando il limite. Oggi il caso più estremo, un omicidio nei giardini di Villetta Di Negro: un luogo solitamente frequentato da famiglie. Si è superato il segno. Occorrono misure concrete ed efficaci da parte dell’amministrazione comunale, a partire da un più presente presidio del territorio accompagnato da una maggiore capacità di intercettare il disagio, a garanzia della tutela di tutti, perché troppe zone della città, dal centro alle periferie, sono fuori controllo – aggiunge Ilaria Cavo, deputata ligure e capogruppo di Noi Moderati-Orgoglio Genova in consiglio comunale -. Genova non può riconoscersi in questi episodi così diffusi e in un atto violento come quello di questa mattina. Un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine per le realtà che si ritrovano a dover fronteggiare”.

Del resto non è una novità che il parco di Villetta Di Negro, una quinta verde affacciata su una delle piazze più eleganti della città, sconti gravi problemi di sicurezza. Da anni i giardini sono rifugio di tossicodipendenti, spacciatori e clochard che da un lato trovano ottimi nascondigli per attività illecite e dall’altro possono allestire alloggi di fortuna nelle grotte. Negli scorsi anni – ai tempi delle giunte Vincenzi e Doria – il parco era stato oggetto di importanti lavori di riqualificazione, ma il maquillage non è mai riuscito a incidere sulla cattiva frequentazione e tantomeno sulle criticità sociali che ne stanno alla base.

Il presunto assassino è stato nel frattempo ricoverato all’ospedale San Martino di Genova per una crisi psicomotoria. È piantonato dagli agenti di polizia penitenziaria e sarà portato in carcere appena dimesso perché gli investigatori del nucleo investigativo dei carabinieri, coordinati dal pm Francesco Cardona Albini, vogliono capire se abbia agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ancora riserbo sul movente, anche se fonti investigative confermano che è stata ritrovata della droga sul luogo del delitto, presumibilmente crack.