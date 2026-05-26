Oltre 5 chili di cocaina liquida nascosti nei cosmetici in valigia: arrestata 70enne

Genova. Una donna di 70 anni originaria di Cuba è stata arrestata con l’accusa di spaccio di cocaina.

L’indagine è della Squadra Mobile di Genova, che a maggio ha scoperto l’esistenza di un grosso giro di spaccio in centro gestito da un uomo originario del Sudamerica.

L’uomo lunedì mattina è stato visto dagli agenti salire a bordo della sua auto e dirigersi sull’A7 in direzione Nord, fino ad arrivare ai posteggi dell’aeroporto di Milano Malpensa, dove si è trattenuto qualche minuto, in attesa di una donna che aveva con sé una grossa valigia.

I due, dopo essersi incontrati, sono saliti in macchina e si sono diretti verso Milano dove gli investigatori, con il supporto della Squadra Mobile di Milano, li hanno fermati in viale Salmoiraghi e sottoposti a controllo.

L’attenzione degli agenti è stata attirata da alcuni cosmetici con il tappo manomesso presenti all’interno della valigia della donna. La successiva analisi dei prodotti ha affermato che contenessero tutti cocaina liquida per un totale di 5, 3 kg.

Inoltre, nel suo bagaglio a mano, è stato trovato del denaro contante per un totale di 1.150 euro, oltre a due smartphone. La donna è stata tratta in arresto e il pm di turno presso il Tribunale di Milano ne ha disposto il trasferimento nel carcere Francesco di Cataldo di Milano.

L’uomo, un 38enne venezuelano, già noto per precedenti in materia di stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.