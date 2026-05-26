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Centrosinistra

Nuova sede per Avs a Genova, il 28 maggio inaugurazione con i leader nazionali

In stradone Sant'Agostino, in pieno centro storico, a pochi passi dall’Università e in una delle aree più vissute della città

Generico maggio 2026

Genova. Una nuova sede politica nel cuore di Genova, aperta alla città e pensata come luogo di partecipazione, confronto e costruzione collettiva. Sarà inaugurata giovedì 28 maggio alle ore 18, in stradone SantAgostino 36r, la nuova sede regionale e provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) Liguria e Genova.

Lappuntamento segnerà lapertura ufficiale di uno spazio che ospiterà lattività politica e organizzativa di AVS in Liguria e a Genova. All’inaugurazione prenderanno parte i co-portavoce nazionali di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, il tesoriere di Sinistra Italiana – AVS, Mimmo Caporusso, e la consigliera comunale di AVS a Milano, Francesca Cucchiara. Insieme a loro saranno presenti le segreterie regionali e provinciali di AVS, i consiglieri regionali, comunali e municipali.

“Linaugurazione della nuova sede di AVS Genova e Liguria ci riempie di soddisfazione. Voglio prima di tutto ringraziare i nostri militanti che hanno lavorato tanto per arrivare a questo risultato. La nuova sede, accogliente e aperta sulla strada, è lespressione concreta del salto di qualità che vogliamo dare alla nostra attività politica, per rispondere sempre meglio allallargamento della nostra presenza e delle nostre responsabilità, sia di governo sia di opposizione, nelle principali città della Liguria – dichiara Carla Nattero, segretaria regionale AVS – Sinistra Italiana Liguria -. Lapertura di una nuova sede significa anche affermare unidea di politica come esperienza di conoscenza e decisione collettiva, non riservata a gruppi ristretti. Questa sarà la sede di AVS: in Liguria la collaborazione tra Europa Verde e Sinistra Italiana è forte e convinta, e crediamo che questo progetto possa crescere ancora nel futuro”.

La scelta di collocare la nuova sede in pieno centro storico, a pochi passi dallUniversità e in una delle aree più vissute della città, punta a costruire un presidio politico accessibile, riconoscibile e radicato nel tessuto urbano, capace di dialogare con studenti, residenti, lavoratori e realtà associative.

“La sede, per un partito, è il luogo fisico dove modellare le proposte. Un antidoto a questo inverno della democrazia che, da molte parti, nostro malgrado sentiamo arrivare – affermano Simona Simonetti e Simon Møller, co-portavoce regionali AVS – Europa Verde Liguria -. Vogliamo stare vicini, incontrarci, sederci fianco a fianco, mescolarci e trasformare lentusiasmo che ha portato tante persone in piazza contro le ingiustizie in energia concreta per una politica collettiva”.

La nuova sede sarà pensata non solo come luogo organizzativo, ma come spazio aperto di ascolto e confronto pubblico, con iniziative, incontri e momenti di discussione rivolti alla cittadinanza.

“Nasce uno spazio politico nuovo, nel cuore della città e a due passi dallUniversità. Abbiamo scelto il centro storico perché è un luogo vivo, attraversato da energie, contraddizioni e bisogni concreti – dichiara Simona Cosso, segretaria provinciale AVS – Sinistra Italiana Genova -. Questa sede vuole essere una porta aperta sul quartiere: un luogo di ascolto, confronto ed elaborazione politica, vicino a chi studia, lavora e vive questi spazi ogni giorno. In un tempo in cui tutto sembra distante, crediamo ci sia ancora bisogno di luoghi fisici dove incontrarsi davvero, discutere e costruire insieme risposte ai problemi delle persone”.

Lapertura della sede rappresenta anche un segnale di consolidamento del progetto politico di AVS in Liguria e a Genova, con lobiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e costruire unalternativa ecologista e solidale.

“Con grande orgoglio inauguriamo finalmente la sede di AVS Liguria e Genova. La nostra presenza sul territorio diventa concreta e tangibile, segno che esiste uno spazio politico reale per costruire unalternativa ecologista e solidale per Genova e la Liguria – conclude Giorgia Parodi, portavoce provinciale AVS – Europa Verde Genova -. La scelta di aprire la sede vicino alluniversità e nel cuore di una zona attraversata ogni giorno da tante persone nasce dalla volontà di riavvicinare i giovani alla politica e creare un luogo aperto, capace di mettere in rete energie, esperienze e partecipazione. Vogliamo che questa sede sia uno spazio di confronto, ascolto e costruzione collettiva, perché crediamo che la politica debba tornare a essere presente nella vita delle persone e nei territori”.

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