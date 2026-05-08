Nodo di San Benigno, prorogata fino a fine anno la chiusura delle due corsie tra elicoidale, sopraelevata e casello

Genova. Prorogato fino al 30 dicembre, nell’ambito dei lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno condotti sul territorio del Comune di Genova da Autostrade per l’Italia S.p.A., il divieto di transito temporaneo su due corsie: una del Ponte Elicoidale e l’altra della Sopraelevata, con il conseguente restringimento della carreggiata in direzione del casello autostradale di Genova Ovest.
Le due corsie oggetto dell’interdizione al traffico continueranno ad essere: sul Ponte Elicoidale, la corsia di levante nel tratto compreso tra la rampa che adduce alla carreggiata di mare della Sopraelevata e la rampa della carreggiata di monte della Sopraelevata che porta al casello autostradale di Genova Ovest; sulla Sopraelevata, la corsia della rampa della carreggiata di monte che adduce al casello autostradale di Genova Ovest.
“La proroga di queste misure di mobilità è indispensabile per completare il processo di riqualificazione del Nodo di San Benigno – spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Emilio Robotti –: un progetto destinato a migliorare sensibilmente la fluidità dei flussi di traffico cittadini, con importanti benefici attesi anche dal punto di vista della sicurezza della circolazione”.
Di seguito, nel dettaglio, l’elenco completo delle disposizioni prorogate:
– Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra il viadotto della Camionale e il segmento di collegamento al casello autostradale di Genova Ovest:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. divieto di transito sulla corsia lenta (corsia di levante) nel tratto compreso tra la rampa che adduce alla carreggiata di mare della Strada Sopraelevata Aldo Moro e la rampa della carreggiata di monte della medesima strada sopraelevata che adduce al casello autostradale di Genova Ovest
3. divieto di sorpasso
4. conferma del divieto di fermata.
– Strada “Aldo Moro”, rampa della carreggiata di monte che adduce al casello autostradale di Genova Ovest:
1. limite massimo di velocità 30 km/h
2. divieto di transito sulla corsia di sorpasso (corsia di mare)
3. divieto di sorpasso
4. conferma del divieto di fermata.
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