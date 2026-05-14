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Viabilità

Brignole, tre mesi di chiusura di via Groppallo per i lavori del nodo ferroviario

Il tratto interessato è quello compreso tra via Felice Romani e via di Montesano

lavori via montesano

Genova. Cambia la viabilità sopra Brignole per tutta l’estate. A partire dalle ore 21.00 di lunedì 18 maggio, nel tratto di via Groppallo compreso tra via Felice Romani e via di Montesano, scatterà il divieto di transito veicolare.

Le nuove misure, in vigore fino al 4 settembre, sono necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori propedeutici allo spostamento delle condotte del gas e dell’acqua, interferenti con l’intervento effettuato da Cociv sotto la stazione ferroviaria di Brignole nell’ambito dei lavori del nodo ferroviario di Genova.

Il divieto di transito vale per tutti i veicoli salvo quelli:

– diretti/provenienti alle proprietà laterali carrabili opportunamente autorizzate

– afferenti alle lavorazioni

– motocicli/ciclomotori per l’accesso alla limitrofa area di sosta ed adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, provenienti da via di Montesano e salita delle Fieschine,

Entrerà inoltre in vigore il divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte.

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