Arrestato a Genova un ‘ndranghetista latitante, si nascondeva in un b&b

Genova. Era ricercato dal 2024 per un provvedimento restrittivo emesso dalla procura generale di Reggio Calabria dopo una condanna definitiva a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa, Giuseppe Antonio Trimboli, 65enne di Gioia Tauro arrestato ieri a Genova dalla polizia di Stato dopo una latitanza iniziata il 30 novembre di due anni fa.

L’uomo è stato rintracciato dalla squadra mobile di Genova, con la collaborazione dei colleghi reggini, all’interno di un b&b in una zona residenziale. Acquisito il dato è scattato il blitz che ha portato alla cattura del ricercato: viveva con un documento d’identità falso.

La condanna nei confronti di Trimboli era scaturita dall’operazione denominata “Provvidenza”, sviluppata dal Ros dei carabinieri e che aveva riguardato la famiglia di ‘ndrangheta dei Piromalli.

Successivamente nei suoi confronti era stato emesso un nuovo provvedimento di cumulo che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati e ricalcolato la pena residua in otto anni e due mesi. Trimboli è stato anche condannato nell’ambito del processo Spazio di Libertà, operazione curata dalla squadra mobile reggina con il coordinamento della locale direzione distrettuale antimafia, per aver favorito la latitanza di Giuseppe Crea, indicato come il vertice dell’omonima cosca, attiva a Rizziconi, e Giuseppe Ferraro, ritenuto elemento di spicco della ‘ndrina Ferraro-Raccosta, catturati all’interno di un bunker sotterraneo nelle campagne di Maropati il 29 gennaio 2016.

Gli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria, coordinati dal procuratore generale reggino, hanno avviato le ricerche di Giuseppe Antonio Trimboli analizzando dati di frequentazioni e spostamenti pregressi, anche provenienti dall’arma dei carabinieri, che avevano suggerito, nei giorni scorsi, la possibilità che il fuggitivo avesse trovato riparo fuori dai confini calabresi, e in particolare a Genova.