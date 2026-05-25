Nazionale, i convocati di Baldini: cinque i “genovesi” scelti

Silvio Baldini ha diramato la convocazione della Nazionale per le amichevoli con Grecia e Lussemburgo.

Una lista ricca di giovani: sono ben 19 gli esordienti, in tanti arrivano dalla selezione Nazionale Under 21. E all’interno del gruppo è presente una buona “delegazione genovese“.

Sono cinque gli elementi genovesi tra proprietà, prestiti e nascita nella Nazionale. Attualmente al Genoa, Ekhator e Fini; alla Sampdoria, Cherubini; per poi arrivare a Venturino (in prestito alla Roma dal Genoa) e Lipani (genovese in forza al Sassuolo ed ex Genoa).