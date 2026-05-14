“Navigando tra le pagine”, sabato al via la mostra sul mare alla biblioteca De Amicis

Genova. Sabato 16 maggio, alla biblioteca internazionale per ragazzi E. De Amicis inaugura la mostra bibliografica NAVIGANDO TRA LE PAGINE. Storie di Mare dal mondo, un percorso espositivo dedicato al mare e alle sue infinite narrazioni attraverso la letteratura per l’infanzia internazionale.

La mostra, visitabile fino al prossimo 31 ottobre, nasce da un’importante donazione dell’Accademia Drosselmeier nell’ambito dell’off fair della Bologna Children’s Book Fair: oltre 200 libri provenienti da una speciale sezione del BolognaRagazzi Award dedicata al mare entreranno a far parte del patrimonio permanente della Biblioteca De Amicis. Un patrimonio prezioso che racconta mari e oceani attraverso storie di isole, maree, creature marine, imbarcazioni, esplorazioni e migrazioni, in oltre venti lingue differenti.

I volumi della collezione parlano infatti inglese, francese, tedesco, spagnolo, ma anche coreano, giapponese, portoghese, finlandese, ceco, polacco e molte altre lingue, testimoniando la ricchezza e il fermento dell’editoria internazionale per ragazzi.

Il valore della raccolta è garantito dai BolognaRagazzi Awards (BRAW), i premi della Bologna Children’s Book Fair che ogni anno selezionano le pubblicazioni più innovative e significative a livello mondiale. La sezione speciale dedicata al mare, istituita nel 2024, è stata già presentata nel 2025 in occasione del Congresso Internazionale IBBY di Trieste.

Il rapporto tra la Biblioteca De Amicis e il mare affonda le radici nella trasformazione urbana avviata nel 1992 con l’Esposizione Internazionale “I colombiani e il mare”, che restituì alla città l’area del Porto Antico, ricucendo il legame tra centro storico e waterfront.

Con il progetto di riqualificazione firmato da Renzo Piano, l’antico porto divenne uno spazio aperto alla collettività e simbolo di una nuova stagione urbana. Dal 1999, anno del trasferimento della biblioteca ai Magazzini del Cotone, le sue grandi vetrate affacciate sul mare rappresentano una finestra privilegiata sulla memoria e sull’identità della città.

La mostra propone 200 libri che invitano bambini e ragazzi a guardare il mare con curiosità, rispetto e consapevolezza. Il percorso attraversa spiagge e abissi, fari e porti, creature marine e grandi esplorazioni, intrecciando meraviglia e responsabilità ambientale.

Le pagine ospitano balene, polpi, meduse, conchiglie, cavallucci marini e molte altre creature, raccontate con registri poetici, narrativi o scientifici. Ampio spazio è dedicato anche ai porti e agli approdi, luoghi di partenze e ritorni che evocano storie antiche e contemporanee, proprio come il Porto Antico di Genova, crocevia storico di merci, culture e destini.

Non manca infine una riflessione sulle emergenze ambientali: numerosi libri affrontano con delicatezza il tema dell’inquinamento dei mari e della presenza della plastica negli oceani, offrendo ai giovani lettori strumenti per comprendere le sfide ecologiche del presente.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Accademia Drosselmeier, curatrice del programma OFF FAIR della Bologna Children’s Book Fair. Si ringraziano inoltre Rivista Andersen, Associazione Didattica Museale e Grimaldi Factory.

Fino al 31 ottobre la mostra sarà visitabile durante il normale orario di apertura della biblioteca. I visitatori potranno inoltre utilizzare liberamente un workshop permanente allestito nello spazio creatività all’ingresso della struttura e richiedere un kit dedicato con materiali e un taccuino per esplorare e vivere la mostra in modo interattivo.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, la biblioteca propone un’intera giornata di appuntamenti e laboratori rivolti a tutte le età: i bambini potranno partecipare a due laboratori curati dall’Associazione Didattica Museale, mentre gli adulti avranno l’opportunità di approfondire il tema delle suggestioni marine nella letteratura per ragazzi insieme a Grazia Gotti dell’Accademia Drosselmeier.

Nel pomeriggio, tutti i visitatori saranno invitati a un simbolico tuffo tra i libri della mostra: seguendo le rotte tracciate dagli albi illustrati, il pubblico attraverserà storie, voci e melodie provenienti da culture e lingue diverse. Il viaggio proseguirà poi verso l’esposizione dei finalisti del Premio Andersen 2026, raccontati anche attraverso lo sguardo di un gruppo di giovani Superlettori e Superlettrici della DeA.

Ecco il programma della giornata inaugurale. La partecipazione è gratuita.

Ore 10.30 – Navigando nel Santuario Pelagos. Piccole storie di mare dal mondo

Laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni. A cura di Associazione Didattica Museale

Iscrizioni: https://forms.gle/ihHSar9SGQW2ctjh9

Ore 15.30 – Inaugurazione delle mostre. Navigando tra le pagine e Young Critics per Andersen

Per tutti – ingresso libero

Un viaggio intorno al mondo alla scoperta dei libri della mostra, seguendo le rotte delle loro illustrazioni e ascoltando voci e melodie in tante lingue diverse. Durante l’incontro sarà inoltre presentata l’esposizione dei finalisti del Premio Andersen 2026, interpretati attraverso lo sguardo dei giovani Superlettori e Superlettrici della DeA.

Ore 16.30 – Navigando nel Santuario Pelagos. Grandi storie di mare dal mondo

Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni. A cura di Associazione Didattica Museale

Iscrizioni: https://forms.gle/XwBEwkiSkZFzoDiB7

Ore 16.30 – Parole, storie e colori del mare

Incontro di approfondimento dedicato alle suggestioni narrative e iconografiche del mare nella letteratura per l’infanzia. Per adulti. Con Grazia Gotti, Accademia Drosselmeier

Partecipazione gratuita – iscrizioni: https://forms.gle/jp5dNmPEdzc73SdP9