La nave Vespucci partita da Genova per il tour mondiale, il 4 luglio a New York ci sarà anche Salis

Genova. È partita oggi da Genova per il nuovo tour mondiale la Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare che, dopo una lunga sosta per lavori all’arsenale della Spezia, stavolta fa rotta verso il Nord America per toccare i principali porti di Stati Uniti e Canada. Alla cerimonia al Porto Antico presente anche il ministro della Difesa Guido Crosetto oltre al presidente ligure Marco Bucci, alla sindaca Silvia Salis e tantissimi alpini. Intorno alle 12.30 il veliero ha mollato gli ormeggi e ha preso il largo, appena prima che i paracadutisti si esibissero davanti a corso Italia dove migliaia di persone si sono radunate per assistere allo spettacolo.

“Io sono sempre stato orgoglioso di essere italiano. Lo sono quando vedo la Vespucci, lo sono quando vedo gli Alpini, ma non solo nei momenti di festa”, ha commentato Crosetto a margine della cerimonia. Il ministro si è augurato che presto partano altre navi italiane verso il Medio Oriente “perché vorrebbe dire che c’è la pace a Hormuz, che può riprendere la navigazione. C’è bisogno di una coalizione internazionale che lo consenta nei tempi più rapidi possibili, perché vorrebbe dire avere meno problemi sulle nostre tavole o alle pompe di benzina. Mi auguro che sarà possibile dopo un voto parlamentare e quindi che ci sia una tregua e la pace”.

Cosa significa il Vespucci? “Significa la storia italiana, la tradizione italiana, ma anche l’Italia di adesso. Quella dell’eccellenza del design, dell’eccellenza tecnologica, dell’eccellenza industriale. E significa, permettetemelo, la difesa di quei valori che sono le fondamenta di una Repubblica, di una democrazia e, in momenti tristi come questi, che sono la difesa di un diritto che noi vogliamo che prevalga sempre. Perché senza diritto, senza regole internazionali, i più deboli, e noi come nazione non siamo tra i più forti, hanno solo da perdere”.

Annunciato a settembre 2025 dal proprio dal ministro Crosetto il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 si inserisce nelle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Nel 2021 infatti la Marina statunitense ha invitato la Marina Militare a prendere parte alla SAIL250, il raduno globale di grandi velieri e navi militari che, con tappe a Baltimora (SAIL250 Maryland), Boston (Sail Boston) e New York City (Sail4th 250), riunirà alcune delle più importanti unità navali del mondo.

Nave Amerigo Vespucci al suo arrivo a New York prenderà parte all’evento culminante dei festeggiamenti con l’International Naval Review 250, organizzata dalla US Navy in occasione del 4 luglio 2026, uno dei più rilevanti incontri internazionali di tall ships (grandi velieri tradizionali, caratterizzati da alberi alti e da un’ampia velatura e unità militari). In Canada Nave Amerigo Vespucci prenderà parte, invece, al Rendez-vous naval de Québec, la settimana edizione del prestigioso raduno internazionale di navi che si svolgerà dal 23 al 26 luglio 2026 nel porto di Québec City.

A New York, al seguito del Vespucci, ci sarà anche la sindaca Silvia Salis: “Abbiamo voluto fortemente questo essere parte di questo viaggio che partisse da Genova”. Nel suo intervento, la sindaca ha evidenziato il valore simbolico e formativo della nave scuola della Marina Militare: “Nel vedere nave Vespucci prendere il largo dal nostro porto, salutiamo l’ambasciata galleggiante d’Italia che si appresta a vivere la Campagna Nord America 2026, che la vedrà attraversare l’Atlantico per poi toccare le coste di Stati Uniti e Canada. Una missione che Genova sente profondamente sua, radicata nella sua storia di connessioni continue con ogni angolo del mondo, partendo proprio dal suo porto”.

La sindaca ha poi ricordato la concomitanza della cerimonia con la presenza in città della 97esima Adunata nazionale degli Alpini, un appuntamento che rafforza il valore simbolico di queste ore per Genova. “Le penne nere stanno attraversando la città con la loro storia, il loro spirito di servizio, il loro legame con la comunità e con i territori – ha sottolineato la sindaca – Il connubio con nave Vespucci celebra in questi giorni il legame di Genova con il mare e con la montagna, le due anime della nostra città che oggi a Genova si uniscono dicendoci che luoghi e linguaggi diversi possono condividere la stessa idea di comunità e di responsabilità”.

“L’Amerigo Vespucci è un simbolo dell’eccellenza della marineria italiana nel mondo – ha detto il presidente ligure Marco Bucci -. Come dimostrano anche le tante attrezzature a bordo prodotte sul nostro territorio, esiste un profondo legame tra questa storica nave e la Liguria, perché Genova e la Liguria hanno avuto un grandissimo peso nella storia della marineria italiana e in quello che è stato fatto attraverso i secoli per costruire quella che noi oggi chiamiamo Blue Economy, un settore che crea occupazione e crescita per tutta la nazione. L’Italia, con i suoi ottomila chilometri di coste, dovrebbe essere il paese più ‘marinaro’ di tutto il Mediterraneo e di tutta Europa: impegniamoci affinché sia così. La destinazione di questo viaggio, l’America, è particolarmente significativa perché è la stessa percorsa oltre cinquecento anni fa da un grande genovese, Cristoforo Colombo, un uomo che con la sua visione ha aperto una nuova rotta che ha cambiato la storia del mondo. Nel ringraziare la Marina Militare e nell’augurare buon vento alla Vespucci, voglio riproporre una frase attribuita proprio a Colombo: Il mare concederà a tutti nuove speranze come il sonno porta i sogni“. All’evento era presente anche la vicepresidente Simona Ferro.