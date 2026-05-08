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Mare

Nastro Rosa Tour 2026, la presentazione sulla Vespucci. Salis: “Ispirazione per i giovani”

Sesta edizione per il giro d'Italia a vela che quest'anno terminerà nel capoluogo ligure dall'8 al 12 luglio

L'Amerigo Vespucci a Genova

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha preso parte questa mattina, a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, alla presentazione della sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro d’Italia a vela che quest’anno terminerà nel capoluogo ligure dall’8 al 12 luglio.

«Per noi è un grande onore accogliere a Genova l’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Tour, fa bene allo sport, alla città e al Paese – ha dichiarato la sindaca Salis – Da ex atleta so quanto sia importante portare i grandi eventi sportivi sul territorio, per la valorizzazione della città e per essere d’ispirazione per le giovani generazioni, che possono trovare nella pratica sportiva un motivo di impegno presente e futuro per la loro vita».

«Appuntamenti come il Marina Militare Nastro Rosa Tour sottolineano quanto l’unione tra sport, valorizzazione della città e Made in Italy sia imprescindibile – ha aggiunto la sindaca – Lo sport fa bene all’economia locale e consolidare rapporti con manifestazioni come questa è una delle missioni principali di un’amministrazione comunale che vuole fare il bene della città».

La competizione è organizzata da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il supporto della Federazione Italiana Vela e con il patrocinio del CONI, configurandosi come un format di respiro nazionale e internazionale capace di andare oltre la dimensione sportiva e affermarsi come piattaforma strategica di comunicazione e valorizzazione dei territori.

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