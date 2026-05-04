Imprese di pulizia e disinfestazione, nasce Fnip Confcommercio Genova

Genova. Confcommercio Genova rafforza il proprio sistema di rappresentanza con la costituzione di FNIP Confcommercio Genova, la federazione che riunisce le imprese del comparto pulizie, disinfestazione e servizi integrati. Un settore che oggi non è più solo “manovalanza” ma un pilastro tecnologico e normativo essenziale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

L’assemblea costitutiva, tenutasi nei giorni scorsi, ha eletto presidente Nicholas Picasso (Ligurbonifiche) e consiglieri Giorgio Chiaranz (Cooperativa Soc. Il Rastrello), Andrea Cambiaso (Konrad Disinfestazioni) e Fabio Iannello (F2 Genova), che guideranno l’associazione con l’obiettivo di dare una voce forte e coesa a un comparto oggi attraversato da profonde trasformazioni e che richiede una rappresentanza di alto profilo.

Con FNIP, Confcommercio Genova offre alle imprese uno strumento operativo per affrontare i temi chiave del futuro: dalla complessità degli adeguamenti alle normative europee – che impongono standard sempre più elevati in termini di sostenibilità e sicurezza – alla necessità di innovazione dei processi.

Due le direttrici di lavoro prioritarie: da un lato, la crescente difficoltà nel reperire personale e l’urgenza di investire in una formazione specifica, adeguata a figure chiamate a gestire macchinari e prodotti ad alta tecnologia; dall’altro, la volontà di FNIP di accreditarsi come interlocutore tecnico qualificato per le istituzioni locali e regionali, contribuendo in modo attivo alla definizione delle politiche di settore.

“Con questa associazione – dichiara il presidente di Confcommercio Genova, Alessandro Cavo – diamo una casa autorevole a un comparto che è il motore invisibile dell’economia dei servizi. FNIP nasce per trasformare le necessità delle imprese in azioni concrete e proposte politiche”.

“La nostra priorità è il riconoscimento del valore della nostra professionalità – afferma il presidente Nicholas Picasso -. Il settore delle disinfestazioni, pulizie e dei servizi integrati si trova davanti a sfide che non possono essere affrontate in solitaria. Vogliamo essere il punto di contatto diretto tra imprese e istituzioni: solo attraverso un dialogo tecnico e costante possiamo risolvere il problema del reperimento di personale qualificato e garantire che le nuove norme diventino un’opportunità di crescita invece che un semplice ostacolo burocratico”.

Con la nascita di FNIP, Confcommercio Genova consolida il proprio ruolo di guida per le imprese del territorio, confermando l’impegno a sostenere lo sviluppo e la tutela di tutte le filiere del terziario moderno.