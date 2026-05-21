Casa al mare o investimento: in Liguria per la seconda abitazione mutui più leggeri

Genova. In Liguria chi compra una seconda casa chiede mutui più bassi e più brevi rispetto a chi acquista l’abitazione principale. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it relativi ai primi mesi del 2026, che fotografano un mercato composto da acquirenti mediamente più maturi e con una maggiore disponibilità economica iniziale.

A livello nazionale, l’acquisto della seconda casa rappresenta l’8,6% del totale delle richieste di mutuo, contro il 70,6% relativo alla prima abitazione. Cambia soprattutto il profilo dei richiedenti: chi finanzia una seconda casa ha in media 45 anni, circa otto in più rispetto ai 37 anni e 2 mesi di chi compra la prima.

In Liguria il quadro segue il trend nazionale. Per acquistare una seconda casa si richiedono in media 114.567 euro, contro i 127.852 euro necessari per la prima abitazione. Anche la durata dei mutui è più contenuta: 21 anni e 3 mesi rispetto ai 26 anni della prima casa.

L’età media dei richiedenti liguri è pari a 44 anni e 2 mesi per la seconda casa, mentre chi compra la prima ha in media 36 anni e 6 mesi. Più basso anche il Loan-to-Value, che si attesta al 66,9% contro il 72,7% dell’abitazione principale.

Guardando alle province liguri, è Imperia quella dove si registrano gli importi più elevati per l’acquisto della seconda casa: 165.385 euro in media. Sempre a Imperia si trovano anche gli immobili più costosi, con un valore medio di 243.654 euro. I mutui più lunghi si registrano invece a Savona, con una durata media di 22 anni e 10 mesi, mentre i più brevi si osservano ancora a Imperia, con 19 anni e 2 mesi. A La Spezia si registra invece il Loan-to-Value più basso, pari al 64,2%.

A Genova la durata media del mutuo per la prima casa è di 25,9 anni contro i 21,2 per la seconda, con un’età media di 36 contro 45. L’importo medio chiesto per la prima casa è di 122.436 euro, per la seconda 113.152 euro. Il valore della seconda casa però è solitamente superiore, 172mila euro contro 169mila.