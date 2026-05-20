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Mix sensoriale

Museo Elettronico, il progetto sbarca al Chiossone: appuntamento il 23 maggio

L'obiettivo è avvicinare i giovani tra i 20 e i 30 anni al patrimonio museale

museo chiossone

Genova. Dopo il successo al museo di Sant’Agostino, il progetto Museo Elettronico arriva anche al museo d’arte orientale Edoardo Chiossone. L’appuntamento è per sabato 23 maggio dalle 19.30 alle 23.30.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova è nata un’idea dell’associazione Bitcrusher Ets, movimento di spicco della musica elettronica underground, con l’obiettivo di avvicinare i giovani tra i 20 e i 30 anni al patrimonio museale. L’accesso agli eventi prevede infatti la possibilità di abbinare la musica alle visite ai musei coinvolti.

Attraverso una interazione trasversale tra arte e clubbing, Museo Elettronico offre un mix sensoriale a 360 gradi che trasforma i siti storici in scenografie per ambientazioni musicali moderne, ritmate e ricche di sfumature, dalla House Music alla Hard Techno, fino alla Techno berlinese.

Fondata a giugno 2019, l’associazione Bitcrusher Ets opera attivamente nel campo del clubbing e della diffusione della musica elettronica. Con questo progetto istituzionale, la realtà underground si unisce al Comune di Genova per dimostrare come lo spazio museale possa essere uno spazio vivo, contemporaneo e aperto alla partecipazione giovanile.

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