Musei del mare, via libera alla variazione di bilancio: garantiti servizi e aperture estive

Genova. Ha ricevuto il via libera delle commissioni consiliari III Bilancio e IV Promozione della città, riunite stamattina in seduta congiunta, la delibera sulla Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale – prima variazione dei documenti previsionali e programmatici 2026/2028 – dell’Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni.

Il provvedimento; che ratifica gli indirizzi già validati dal Consiglio comunale nell’ultima sessione di bilancio, passerà ora in aula rossa per la votazione definitiva.

«Con questo passaggio, il Comune di Genova rinnova il proprio convinto piano di investimenti e valorizzazione della Fondazione Musei del Mare, che consideriamo un asset strategico imprescindibile per l’offerta culturale, turistica e identitaria della nostra città – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Sul fronte operativo, l’integrazione economico-finanziaria ci permette di dare stabilità alla gestione del personale e di blindare l’offerta e i servizi turistici per il periodo estivo, che si estenderà fino a settembre ricalcando l’efficace modello applicato lo scorso anno. Al Galata Museo del Mare viene confermato l’orario standard per tutte le giornate della settimana – continua Montanari – Per quanto riguarda il MEI e la Lanterna, in questa fase sono garantiti i tre giorni di apertura settimanale, tutelando così il monte ore dei lavoratori e scongiurando il rischio di chiusure parziali dei siti. Lo scorso anno una successiva ottimizzazione delle risorse ci ha consentito di ampliare le aperture a cinque giornate per entrambi i siti, ed è ciò che intendiamo fare anche quest’anno, non appena le disponibilità finanziarie lo permetteranno, incrementando gli stanziamenti e potenziando ulteriormente i servizi».