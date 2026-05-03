Genova. Dopo giorni di piogge torrenziali, con il terreno completamente zuppo d’acqua, in un tardo pomeriggio di novembre, un boato irrompe nel silenzio di una via di collina, mandando in frantumi il sogno di una cittadina genovese. Stiamo parlando del crollo del muro delle scale di Salita dell’Orso, avvenuto lo scorso autunno e che oggi, è diventato una via crucis per chi, da sola, sta affrontando il difficile – ed esoso – percorso della ricostruzione.

Al centro della vicenda Laura, giovane madre genovese che vive da sola con un figlio e un gatto. Una vita di lavoro, risparmi e responsabilità, con la sfida del mutuo per raggiungere il sogno di una casa con giardino. Un giardino che però oggi ha il peso di un incubo, avendo travolto le loro vite. Già qualche mese prima del fatidico crollo, erano emerse le preoccupazioni: notando le condizioni della struttura, la donna si era premurata di segnalare la situazione, ricevendo tuttavia rassicurazioni sull’assenza di pericoli. Poi, il 16 novembre scorso, il cedimento improvviso e l’inizio del tunnel.

Oltre al danno, per Laura è arrivata la beffa: si è vista attribuire la responsabilità del crollo per una presunta mancata manutenzione, nonostante avesse acquistato l’immobile da pochissimo tempo e si fosse limitata a ripulire il terreno circostante, precedentemente abbandonato a sé stesso. I costi per la ricostruzione e la messa in sicurezza sono vertiginosi: secondo quanto riferito dalla stessa Laura, le prime stime parlano di una spesa che potrebbe oscillare tra gli 80 e i 100mila euro. Un prezzo che supera il valore di mercato della stessa abitazione.

La mobilitazione e la raccolta fondi

Davanti a una spesa del tutto insostenibile per un singolo stipendio, Laura ha dovuto superare ogni timore e chiedere aiuto pubblicamente. Ha così aperto una campagna di solidarietà sulla piattaforma GoFundMe per raccogliere i fondi necessari ad affrontare i lavori.

La solidarietà non si è fatta attendere e la risposta della rete è stata immediata: in pochi giorni sono stati raccolti oltre 3.500 euro grazie alla generosità di molti cittadini. Si tratta di un aiuto prezioso, ma la strada per raggiungere la somma necessaria alla ricostruzione è ancora molto lunga.

Per chi volesse sostenere Laura o condividere la sua storia, la raccolta fondi è sulla piattaforma on line gofundme.com